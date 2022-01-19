Суд в Киеве избрал меру пресечения для Порошенко 19.01.2022, 15:28

1,578

Петр Порошенко

Пятому президенту Украины придется сдать свой паспорт.

Печерский районный суд Киева 19 января избрал меру пресечения в виде личного обязательства пятому президенту и лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко, передает gordonua.com.

Прокуроры просили суд арестовать Порошенко на два месяца с правом залога в 1 млрд грн.

Вместо ареста, которого требовала прокуратура, экс-президента Украины отпустили под личное обязательство. Политика обязали явиться в суд по первому требованию, ему также придется сдать свой паспорт, чтобы исключить возможность выезда за границу.

"Дорогие друзья, я вас поздравляю, хотя никто из нас ничего не слышал. Единственную фразу, которую мы услышали, это личное обязательство и отсутствие какого-либо ареста", – сказал Порошенко после закрытия заседания.

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение "засунули в щель калитки". За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований (ГБР) по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

"Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов", – заявили в партии "Европейская солидарность".

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек.

На брифинге Порошенко заявил, что его "незаконно пытались не допустить на территорию Украины". По его словам, ситуацию удалось разрешить "исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов".

В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты "сбежали".

После этого Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева, где ему должны избрать меру пресечения. В ходе заседания адвокат экс-президента Игорь Головань сказал, что сторона защиты не видела ни одного документа, который подтверждал бы сообщение Порошенко о подозрении, поэтому у него нет статуса подозреваемого.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».