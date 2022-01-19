Умер последний руководитель БССР Анатолий Малофеев. 4 19.01.2022, 16:00

3,934

Анатолий Малофеев

фото: Sputnik / Владимир Федоренко

Ему было 88 лет.

Последний руководитель БССР Анатолий Малофеев умер сегодня, 19 января. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Ему было 88 лет.

Анатолий Малофеев родился в 1933 году в Гомеле. Он окончил железнодорожное училище и работал слесарем, затем служил на флоте.

В советское время Малофеев сделал успешную партийную карьеру: руководил Мозырским горкомом, Гомельским и Минским обкомами партии.

В ноябре 1990 года стал руководителем компартии Беларуси — руководителем республики.

В августе 1991 года Малофеев поддержал ГКЧП. После провала путча депутаты парламента приостановили деятельность компартии. Ранее, в начале 1991 года Малофеев пытался ввести «под себя» пост президента, но эта попытка закончилась неудачей. Поэтому в августе он остался не у дел.

После распада СССР Анатолий Малофеев работал в аппарате Совета Министров. Вернулся в политику в 1995-м, став депутатом Верховного Совета. В следующем году он поддержал так называемый референдум, инициированный Александром Лукашенко, и вошел «палатку». Являлся ее первым спикером (1996−2000).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».