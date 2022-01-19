Кто из мировых политиков оказывался под следствием и почему 19.01.2022, 17:13

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От Порошенко до Мадуро.

Экс-президент Украины Петр Порошенко в январе вернулся в Киев для участия в судебном заседании, где ему избрали меру пресечения. Суд отпустил его под личное обязательство. Уголовное дело против Порошенко возбудили в конце прошлого года, ему вменяют госизмену и финансирование терроризма. Кто из мировых лидеров в последние годы был под следствием и в чем их обвиняли — в обзоре РБК.

Петр Порошенко, Украина

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Петр Порошенко покинул пост президента Украины в 2019 году, проиграв выборы Владимиру Зеленскому. Уголовное дело против него возбудили в декабре 2021 года, ему вменяют финансирование терроризма и госизмену. Следствие считает, что, будучи президентом страны, Порошенко вступил в сговор в Россией и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, создав схему для вывоза угля с Донбасса на подконтрольную Киеву территорию. По этому же делу проходит Виктор Медвечук, глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», он находится под домашним арестом.

На активы и имущество Порошенко был наложен арест. 17 января он вернулся из Варшавы в Киев для участия в заседании суда о мере пресечения. 19 января суд отпустил его под личное обязательство.

Николя Саркози, Франция

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Николя Саркози признали виновным в превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года. Он потратил €42,7 млн — примерно в два раза больше, чем разрешает закон. Суд счел, что экс-президент знал об ограничениях. Саркози назначили год лишения свободы — этот срок он может отбывать дома, если будет носить электронный браслет. Это разбирательство известно в прессе как «Дело Bygmalion», по названию пиар-агентства, которое обслуживало избирательную кампанию.

Ранее Саркози признали виновным в коррупции и торговле влиянием. 1 марта 2021 года суд приговорил его к трем годам лишения свободы, двум из них — условно. Экс-президент подал апелляцию. В числе обвинений было то, что Саркози пытался в обмен на протекцию получить от сотрудника кассационного суда информацию о расследовании нелегального финансирования его президентской кампании со стороны дочери основателя L'Oreal Лилиан Бетанкур. Уликами были перехваченные компрометирующие разговоры между экс-президентом и его адвокатом. В СМИ эта история получила название «дело о прослушке». Претензии по самому делу о нелегальном финансировании были сняты в 2013 году.

Саркози и до этого становился фигурантом дела о коррупции: парижская прокуратура начала расследование в 2013 году после заявления французско-ливанского бизнесмена Зияда Такиддина о его причастности к финансированию предвыборной кампании Саркози. В разное время о финансировании из Ливии сообщали бывший ливийский министр нефти Шукри Мухаммад Ганем и бывший финансист экс-главы Ливии Муаммара Каддафи Бехир Салех. Сам Саркози все обвинения отрицает. В 2020 году Такиддин опроверг ранее сделанное заявление и сказал, что финансирования не было.

Николас Мадуро, Венесуэла

Фото: Carolina Cabral / Getty Images

В марте 2020 года США пообещали награду в $15 млн за информацию, которая может помочь аресту диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Вашингтон считает его и других высокопоставленных чиновников южноамериканской страны причастными к торговле наркотиками.

В 2016 году в США были признаны виновными в торговле наркотиками (по версии следствия, в Соединенные Штаты была поставлена партия кокаина в размере около 800 кг) два племянника жены Мадуро. Их приговорили к 18 годам тюрьмы.

Роберт Кочарян, Армения

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, занимавшего пост главы государства в 1998–2008 годах, обвиняют в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочаряну грозит до 15 лет тюрьмы. Сам он считает свое преследование личной расправой и не признает вину.

Мухаммед Мурси, Египет

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

В 2013 году в Египте начались выступления против политики президента Мурси. Протестующие обвиняли его в неисполнении предвыборных обещаний и несоблюдении демократических свобод. 3 июня 2013 года Мухаммед Мурси был отстранен военными от власти и на следующий день арестован.

В 2015 году Мурси приговорили к 20 годам тюрьмы по обвинению в подстрекательстве к убийству демонстрантов у президентского дворца «Аль-Иттихадия» в 2012 году. Тогда же ему был вынесен смертный приговор по делу об организации побега из тюрьмы лидеров «Братьев-мусульман» в 2011 году.

В июне 2016 года он был осужден на пожизненное заключение за шпионаж в пользу иностранных государств и терроризм. В ноябре этого же года кассационный суд отменил приговоры по делам о шпионаже и побеге из тюрьмы и назначил новое разбирательство. 17 июня 2019 года Мухаммед Мурси умер во время судебного заседания по делу о шпионаже.

Пак Кын Хе, Южная Корея

Фото: Jung Yeon-Je / Reuters

В апреле 2018 года к 24 годам тюрьмы по обвинению в коррупции, разглашении гостайны и злоупотреблении властью заочно была приговорена экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе. Кроме того ей был назначен штраф в $17,5 млн. По версии следствия, близкая подруга экс-президента Чхве Сун Силь, пользуясь дружбой с ней, вымогала деньги у крупных корпораций, в том числе Samsung и Lotte. В 2016 году Пак Кын Хе был объявлен импичмент, а спустя полгода предъявлено обвинение.

Отто Перес Молина, Гватемала

Фото: Reuters/Pixstream

Лидер консерваторов и бывший бригадный генерал, Отто Перес Молина возглавил Гватемалу в январе 2012 года. Уже три года спустя прокуратура обвинила президента и работников его администрации в создании коррупционной схемы, которая позволяла незаконно наживаться на торговых пошлинах. Таможенные власти с ведома президента занижали или отменяли таможенные сборы, получая взятки от импортеров. За год работы этой схемы в страну попало 1500 контейнеров с контрабандой, а Перес и его окружение получили на руки около $3,69 млн. В сентябре 2015 года Сенат Гватемалы единодушно лишил Переса Молину иммунитета от уголовных преследований, а на следующий день президент был арестован и помещен под арест. В данный момент он ожидает окончания судебного процесса.

Эхуд Ольмерт, Израиль

Фото: Reuters/Pixstream

За три года во власти (с 2006 по 2009 год) премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт минимум пять раз вызывал интерес прокуратуры. Следователи проверяли его участие в приватизации банков, в покупке квартиры по якобы заниженным ценам, в финансовой помощи правительства бывшим коллегам премьера по адвокатскому бюро. Наконец, весной 2014 года Ольмерт был приговорен к шести годам тюрьмы и штрафу за взятки от компаний-застройщиков в бытность политика мэром Иерусалима. Позднее срок заключения был сокращен до полутора лет.

Сильвио Берлускони, Италия

Фото: AP

Четырехкратный премьер-министр Италии Сильвио Берлускони за свою политическую карьеру неоднократно обвинялся в нарушении закона: начиная от связей с мафией и заканчивая использованием услуг несовершеннолетних проституток. Осенью 2012 года он был признан виновным в уклонении от уплаты налогов в размере €62 млн и приговорен к четырем годам лишения свободы. Позже наказание было изменено на один год домашнего ареста.

Жак Ширак, Франция

Фото: Charles Platiau / Reuters

В декабре 2011 года парижский суд приговорил экс-президента Франции Жака Ширака к двум годам условно по делу, в рамках которого он обвинялся в создании фиктивных рабочих мест в период его работы в мэрии Парижа.

Хосни Мубарак, Египет

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

В 2011 году Генеральная прокуратура Египта выдвинула экс-президенту Мубараку обвинение в причастности к разгону и гибели демонстрантов в дни «Революции 25 января» (2011 год, тогда погибли 239 человек, 1588 были ранены). 2 июня 2012 года он был приговорен к пожизненному заключению, но позднее это решение было отменено, а обвинения сняты.

Кроме того, Мубараку предъявили обвинение в присвоении 125 млн египетских фунтов ($14 млн). В 2015 году он был приговорен к трем годам тюрьмы и штрафу. Экс-президент вышел на свободу 13 мая 2015 года, так как в счет срока была засчитано время, проведенное им в тюрьме с момента ареста.

Мубарак умер в 2020 году после продолжительной болезни.

Альберто Фухимори, Перу

Фото: Reuters/Pixstream

Перуанский диктатор японского происхождения, Фухимори возглавлял Перу с 1990 года. Вскоре после его победы на выборах в 2000 году в прессе появился компромат на одного из его соратников, одиозного главу спецслужб Владимиро Монтесиноса. Он записывал на видео все переговоры о взятках, шантажируя этим политиков и бизнесменов, но не учел личный фактор — прессе одну из пленок передала отвергнутая им любовница. Под давлением оппозиции Фухимори назначил независимого прокурора для расследования этого дела, чем и подставился — расследование почти сразу же вывело на главу государства. Фухимори, опасаясь импичмента, был вынужден бежать в Токио.

Новые власти продолжили расследование действий бывшего президента, и в 2005 году прокуратура Перу заявила, что Фухимори незаконно завладел около $2 млрд в период своего президентства. Полгода спустя он был арестован в Чили по просьбе перуанского правительства. В 2009 году суд приговорил Фухимори в общей сложности к 25 годам тюрьмы за взяточничество, злоупотребление положением и нарушение прав человека.

Джозеф Эстрада, Филиппины

Фото: Noel Celis / AP

Бывший киноактер и лидер популистского движения, Эстрада возглавлял Филиппины менее трех лет: с лета 1998 по начало 2001 года. Осенью 2000 года ряд близких президенту чиновников объявили, что Эстрада требовал от них многомиллионных выплат за крышевание нелегальных азартных игр. Парламент запустил процесс импичмента, и Эстрада добровольно ушел в отставку. Через несколько месяцев новые власти организовали специальный трибунал, на котором Эстрада был признан виновным в хищениях и приговорен к пожизненному заключению, но в 2007 году был помилован. В 2013 году он вернулся в политику и был избран мэром Манилы, эту должность занимал до 2019 года. В 2004 году Transparency International оценивала объем хищений Эстрады в $78–80 млн.

Павел Лазаренко, Украина

Фото: AP

Украинский политик и бывший премьер-министр, Лазаренко в 1999 году покинул страну, опасаясь судебного преследования по подозрению в коррупции, мошенничестве и растрате средств. Однако власти США, куда эмигрировал Лазаренко, предъявили ему обвинения в отмывании денег. В 2006 году калифорнийский суд приговорил его к девяти годам лишения свободы. Позднее срок был сокращен, и Лазаренко вышел на свободу в 2012 году. По данным ООН, общая сумма ущерба составила $200 млн, но американский суд смог доказать лишь отдельные случаи отмывания денег.

Саддам Хусейн, Ирак

Фото: Faleh Kheiber / Reuters

В марте 2003 года США начали военное вторжение в Ирак, президентом которого с 1979 года был Саддам Хусейн. Официальным поводом к вторжению стало неподтвержденное впоследствии наличие у Ирака оружия массового поражения. 5 ноября 2006 года иракский суд приговорил Саддама Хусейна к смертной казни по обвинению убийстве 148 шиитов в деревне Эд-Дуджейль в 1982 году. 30 декабря 2006 года приговор был приведен в исполнение.

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