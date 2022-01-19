Как остановить войну 1 Игорь Яковенко, «Ежедневный журнал»

19.01.2022, 16:51

10,062

Игорь Яковенко

Фото: RFE/RL

Запад может наложить такие санкции, которые уничтожат Россию финансово и технологически.

В мире свирепствует пандемия, на сегодняшний день 333,8 млн заболевших, 55,7 млн смертей, надвигается новый штамм «омикрон», с которым пока мало кто понимает, как бороться, а лидеры наиболее развитых стран вместо того, чтобы сосредоточиться на спасении людей от этой напасти, тратят время, силы и средства на то, чтобы как-то успокоить одного невменяемого человека, который вбил себе в голову, что может шантажировать весь мир ядерной войной, и мало того – что он может в этой войне победить. И в этой связи уместен вопрос, кто и как может противостоять этому безумию. Этот общий вопрос распадается на шесть частей.

Вопрос первый: зачем война нужна Путину?

Предлагаю мысленный эксперимент. Путин не устраивает никаких дебошей мирового масштаба. Не громыхает железяками у границ Украины. Не требует от США и НАТО немедленной капитуляции. Не грозит цирконами и посейдонами. Я не говорю о возвращении Крыма и ухода с Донбасса – это уже будет не мысленный эксперимент, а фэнтези. Просто сохраняется статус-кво. Путинская шайка продолжает тупо грабить страну и чморить подданных.

Вопрос: а чем в таких антисанитарных условиях относительной нормальности будет заниматься Путин? Бороться с внутренней изменой, зачищать оппозицию? Там уже зачищать нечего и бороться не с кем. Интегрировать Лукашенко? Сложно. Он скользкий, вечно потный и увертливый. Два раза в год изображать из себя деда Мороза, выслушивать просьбы ходоков и челобитчиков со всей страны? Вы видели, с каким отвращением он в последний раз смотрел на всех тех, кто приехал по поручению своего начальства просить деньги на ремонт больницы и строительство дороги? Заниматься экономикой, повышением уровня жизни граждан? Скучно и не получается. Пытался запретить ценам расти, а они не слушаются, растут проклятые.

Путинская Россия решительно и бесповоротно проигрывает конкуренцию в экономике, науке и технологиях не только Западу, но и Китаю и еще целому ряду стран. И это становится все более очевидным, в том числе и внутри страны.

Итогом путинской авантюры стал крупнейший с марта прошлого года обвал на российском фондовом рынке. Индекс РТС, который является основным индикатором фондового рынка России, упал на 7,29%. Акции крупнейших российских компаний – Газпрома, Сбера и Яндекса – также упали в среднем на 10%.

Путин понимает, что в условиях нормальности он проигрывает. Значит нужно создать ситуацию ненормальности, которой и является война или военный психоз. Остап Бендер, проигрывая все партии в шахматы васюкинским любителям, швырнул фигурки в голову оппоненту и запустил доску в керосиновую лампу. Путин делает то же самое в глобальном масштабе.

Нормальный человек не может хотеть войны, тем более ядерной войны, не может шантажировать ею. Путин всего этого хочет и все это делает. Поскольку, как заметила еще Меркель, он живет в параллельной реальности. Эта путинская реальность находится внутри информационного пузыря, созданного по заказу самого Путина его обслугой. Там, внутри этого пузыря, в ядерной войне может быть победитель и этот победитель – путинская Россия. Там, внутри этого пузыря, коллективный Патрушев создает всякие мифы, которые совпадают с мифами телевизора, поскольку телевизор и путинский информационный пузырь – это сообщающиеся сосуды. Вот только что одно из лиц «коллективного Патрушева» директор Службы внешней разведки России Нарышкин объявил: «На Украине сейчас происходит государственный террор, сравнимый со временами гитлеровской оккупации».

Ну, а раз в Украине гитлеровская оккупация, как же можно не воевать? Мы же против Гитлера воюем. Внутри этого информационного пузыря идет напряженная работа по созданию новой гражданской религии, которая призвана заменить марксизм-ленинизм. Имя этой религии давно известно – «Победобесие» – религия войны. Религии, как правило, нуждаются в жертвоприношениях. Любых – от вуду до авраамических. В фундаменте любой религии течет кровь жертвы. Путин явно ставит себе задачу переучредить Россию на основе новой гражданской религии. Эту новую-старую религию надо непременно смочить кровью, желательно, чужой. Еще лучше, чтобы это была угроза войны, готовность пролить море виртуальной крови.

Навязчивая идея воссоздания в 21 веке то ли Российской империи 19 века, то ли СССР 20 века приводит к последовательной деградации страны, в которой сначала убивают право, фактически учреждая самодержавие, а затем втюхивают наспех сколоченную религию войны.

Вопрос второй: как измерить вероятность войны?

Мы живем в вероятностном мире. В отношении событий прошлого можно высказывать суждения истинные или ложные, то есть действует двоичная, черно-белая логика. В отношении событий будущего любые высказывания оцениваются по шкале вероятностей, например, от нуля до единицы. Например, вероятность того, что кто-то из нас мутирует в рыбу или птицу равна нулю, поскольку это событие противоречит законам природы. А вот вероятность того, что кто-то из тех, кто читает этот текст, станет президентом России, или генсеком ООН невелика, но нулю не равна. Смог же сын пьяницы-сапожника из грузинского захолустья, не знающий ни слова по-русски, стать во главе огромной империи на горе народам этой империи…

Вероятность войны сегодня крайне мала, поскольку слишком велики ее издержки и слишком неравны силы. Но сейчас каждый день происходят события, способные увеличить или уменьшить вероятность войны. Все, кто за рубежом пытается умиротворить Путина или кто его поддерживает, это люди, увеличивающие вероятность войны. То же можно сказать и о тех, кто так или иначе поддерживает Путина внутри страны. Своей поддержкой они увеличивают вероятность войны и в случае ее возгорания будут соучастниками этого преступления. Вот генерал-полковник Фомин, зам. министра обороны России своим безумным заявлением, что вооруженные силы союзного государства будут обеспечивать безопасность этого союзного государства за его пределами, несколько увеличил вероятность войны и уже приблизил себя к статусу военного преступника. Очень важно, чтобы какой-то очень громкий голос объявил, что Александр Васильевич Фомин вплотную подошел к черте, которая навсегда отделит его от большинства его сослуживцев по Министерству обороны.

Итак. Вероятность войны сегодня мала. Но цена вопроса столь громадна, что заставляет пристально следить за всем тем, что увеличивает эту вероятность для того, чтобы, не дай бог, она не стала кошмарной реальностью.

Вопрос третий: куда направить энергию мира?

Население Земли – 7,92 млрд человек. Практически все эти люди хотят мира. Войны хочет статистическая погрешность. Но эта статистическая погрешность обладает рычагами власти и возможностями развязать войну вопреки воле абсолютного большинства.

Сегодня эта статистическая погрешность имеет имя и фамилию – ее зовут Владимир Путин. Энергетика мира должна быть направлена против этой статистической погрешности и воплощена в конкретных формах. Путину должно быть ясно показаны перспективы, которые открываются перед ним лично в случае развязывания войны. То, что он становится главным международным преступником – полным аналогом Бен Ладена, должно быть сказано так оглушительно громко, чтобы нельзя было не услышать.

Представляется актуальным собрать авторитетный форум военных экспертов, политологов и экономистов для построения моделей развития ситуации в случае вторжения Путина в Украину. Статистической погрешности по имени Путин надо показать то, что ждет Россию в случае вторжения в Украину – а именно распад и исчезновение в рамках существующих границ той страны, которая сейчас называется Российской Федерацией.

Вопрос четвертый: что может Запад?

Возможности Запада по обнулению вероятности войны, источником которой может стать путинская Россия – безграничны. Запад может твердо и ясно объяснить Путину, что его ждет в случае вторжения, а главное полную бесперспективность шантажа.

Запад может наложить такие санкции, которые уничтожат Россию финансово и технологически.

Запад может оказать Украине такую помощь вооружениями, которая сделает потери российской армии в случае вторжения неприемлемыми.

Вопрос пятый: что может Украина?

Роль Украины сейчас решающая. Помимо укрепления армии, Украина демонстрирует и Путину и Западу решимость даже в одиночку дать отпор агрессору. Надо бы еще как-то деликатно объяснить лидерам стран Запада, что словосочетание «Минские соглашения» является нецензурным. На все отговорки, а как же резолюция Совбеза ООН надо терпеливо объяснять, что в художественной литературе в некоторых произведениях есть мат, но это не значит, что надо материться в общественных местах и при дамах. Полное табуирование лидерами стран Запада словосочетания «Минские соглашения» выбьет из рук Путина тот крючок, на котором он вот уже который год пытается удерживать Украину.

Вопрос шестой: что могут граждане России?

Ведущий правозащитник России, соратник Сахарова, ну и естественно иностранный агент Лев Пономарев написал обращение к представителям политических и экономических элит России под названием «Кто остановит безумных?». Процитирую небольшой фрагмент: «Я обращаюсь к представителям политической и экономической элиты России. Вы уверены, что вы сможете ЭТО контролировать? Вы уверены, что у вас хватит сил сдержать обвальную цепочку необратимых событий, которые втянут нас в полный разрыв отношений с Западом и военную мясорубку? Успеете ли вы удержать безумцев, готовых рискнуть тысячами, если не миллионами жизней, в миллиметре от Большой Красной Кнопки, предназначенной для «ограниченного ядерного удара» в целях «сдерживания агрессии превосходящих конвенциональных сил»?»

Это замечательный текст. Но есть некоторая проблема с адресатом. «Политическая и экономическая элита России» – это кто? Вот депутат Госдумы Олег Матвейчев, он входит в политическую элиту? Это тот депутат, который во время событий в Казахстане написал вот такой текст: «Все владельцы сотовой связи в Алма-Ате писавшие в фейсбук «когда уже уйдет Назарбаев, который надоел за 40 лет должны страдать!!! Их должны разграбить, Жену изнасиловать, машину сжечь, а в задницу засунуть палку для селфи». Конец цитаты.

Или вот еще один представитель политической элиты, тоже депутат Госдумы Делягин, который, выступая во вчерашней программе «60 минут», назвал министра иностранных дел ФРГ «дрессированной собачкой» и сделал замечательное предложение, вот послушайте, Лев Александрович: «Зачем нам размещать ракеты на Кубе. Это прошлый век. В США есть территории, которые они не контролируют. Зачем нам ракеты на Кубе, когда их можно разместить в Лос-Анджелесе?»

Я могу по каждому из 450 депутатов Госдумы привести слова и поступки, свидетельствующие о том, что они в принципе не являются адресатами Вашего обращения. То же относится и к членам Совета Федерации, и к «экспертам», которые тоже считают себя «элитой». Эти люди не субъектны в политическом и нравственном смысле. Они выделяют из своего организма слова и поступки чисто ситуативно. Соловьев 20 лет назад плясал на подтанцовке у Шендеровича, а сейчас мечтает возглавить СМЕРШ, чтобы таких, как Шендерович, расстреливать. Власть поменяется, и он снова будет подтанцовывать Шендеровичу или Вам, Лев Александрович, если к власти придете Вы.

Протестный потенциал граждан России сейчас в значительной мере переместился за границу. Только за минувший год из страны по политическим мотивам выехало полторы тысячи журналистов и гражданских активистов. Это та сила, которая вполне может за рубежом усилить антивоенные и конкретно антипутинские настроения.

Есть в обращении Льва Пономарева слова, адресованные непосредственно таким, как я. Вот они: «Отдельно хочу обратиться к тем, кто пребывает в твердой уверенности, что «вероятность войны крайне мала». Даже если вы правы, и действительно крайне мала – это значит, что вероятность существует. И нужно не убаюкивать публику, а консолидировать против войны, используя для этого любые площадки».

В этих страстных призывах есть своя логика, но есть и лукавство и даже ловушка. Вероятность войны существует всегда, но это не значит, что все журналисты, все эксперты и публицисты должны беспрерывно вопить: «Волки! Волки!» В результате чего упомянутая публика, устав находиться в вечном ожидании апокалипсиса, просто перестанет доверять носителям катастрофического сознания и источникам вечной тревоги. Говорить и писать надо правду, а не то, что «надо» во имя самых высоких целей.

Угроза войны сейчас и впрямь невелика. Но у нормальных людей есть все ресурсы, чтобы не только сделать ее вероятность нулевой, но и отбить охоту шантажировать войной.

Игорь Яковенко, «Ежедневный журнал»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».