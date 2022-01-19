Два вида импортных вин внесли в «черный список» в Беларуси 5 19.01.2022, 17:56

11,424

С 22 января ввозить это вино и продавать его в нашей стране запрещено.

В реестр опасной продукции Госстандарта включили алкоголь грузинского и испанского производства, сообщает intex-press.by.

Опасным для здоровья признали красное полусладкое выдержанное вино «Кахетинское домашнее» (производитель ООО «Кварельский погреб», Грузия) и белое полусухое выдержанное вино JUAN RAMON Blanco Semiseco (производитель Bodegas Parra Dorada, S.L., Испания).

В обоих случаях алкоголь забраковали по одной причине: вино содержит консервант Е200, который недопустим для данного вида продукции.

С 22 января ввозить это вино и продавать его в Беларуси запрещено.

Это не первый случай, когда Госстандарт вносит в реестр опасной продукции импортные вина. В прошлом году специалисты ведомства забраковали десять видов вин французского, грузинского, азербайджанского производства. Причина одна – содержание недопустимой для выдержанных вин пищевой добавки Е 200.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».