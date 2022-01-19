Два вида импортных вин внесли в «черный список» в Беларуси

Два вида импортных вин внесли в «черный список» в Беларуси5
- 19.01.2022, 17:56
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С 22 января ввозить это вино и продавать его в нашей стране запрещено.
В реестр опасной продукции Госстандарта включили алкоголь грузинского и испанского производства, сообщает intex-press.by.
Опасным для здоровья признали красное полусладкое выдержанное вино «Кахетинское домашнее» (производитель ООО «Кварельский погреб», Грузия) и белое полусухое выдержанное вино JUAN RAMON Blanco Semiseco (производитель Bodegas Parra Dorada, S.L., Испания).
В обоих случаях алкоголь забраковали по одной причине: вино содержит консервант Е200, который недопустим для данного вида продукции.
С 22 января ввозить это вино и продавать его в Беларуси запрещено.
Это не первый случай, когда Госстандарт вносит в реестр опасной продукции импортные вина. В прошлом году специалисты ведомства забраковали десять видов вин французского, грузинского, азербайджанского производства. Причина одна – содержание недопустимой для выдержанных вин пищевой добавки Е 200.