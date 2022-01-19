Какой будет погода в Беларуси 20 января? 19.01.2022, 18:35

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Прогноз синоптиков.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 20 января из-за сильного ветра, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно, днем с прояснениями. Ночью местами, утром и днем во многих районах страны пройдут кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега, возможна слабая метель. Местами прогнозируется гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 6-11 м/с, ночью порывы до 14 м/с, утром и днем на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит ноль - минус 5 градусов, днем температура воздуха будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов.

Синоптики также предупредили, что в пятницу, 21 января, в Беларуси сохранится ветреная погода.

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