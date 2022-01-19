После успеха «Игры в кальмара» Netflix выпустит еще 25 корейских сериалов 1 19.01.2022, 18:49

Сериал «Игра в кальмара» установил рекорд для Netflix.

После исторического успеха своего корейского сериала «Игра в кальмара» компания Netflix запланировала запуск еще 25 корейских сериалов, передает Variety.

«Мы продолжим инвестировать в творческую экосистему Кореи и вместе продолжим показывать миру, что "Сделано в Корее" означает "Сделано хорошо"», - сказал Дон Канг, вице-президент Netflix по контенту в Корее.

С 2016 по 2021 год Netflix запустил более 130 корейских фильмов. Известно, что в начале 2021 года Netflix инвестировал около $500 млн в корейский контент. Какую сумму выделят в этом году, пока неизвестно.

В серию новых корейских сериалов Netflix войдут, в частности, сериал про зомби «Мы все мертвы», драма о женской дружбе «Тридцать девять» и боевик «Сеульський драйв», сюжет которого разворачивается на фоне Олимпийских игр 1988 года.

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