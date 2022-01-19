В крупнейшей компании мобильной связи Беларуси проходят обыски 15 19.01.2022, 18:53

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А1 владеет австрийская компания.

В офисе компании А1 могут проходить обыски, сообщили два источника Zerkalo.io. Официальных комментариев и сообщений про возможные обыски не было ни от силовых ведомств, ни от самой компании. В контакт-центре А1 не подтвердили информацию про возможный приход силовиков и заявили, что «все офисы работают в штатном режиме».

«Все офисы работают в штатном режиме, ограничений никаких нету», — заявили в контакт-центре компании. Информацию про возможные обыски не подтвердили.

Несколько работников компании, с которыми удалось пообщаться Zerkalo.io, предложили, что вопросы у силовиков могли возникнуть к некоторым управленцам в компании, «поэтому обычные сотрудники могут ничего об этом не знать».

Напомним, в декабре прошлого года в Минске задержали пресс-секретарь компании А1 Николая Бределева. Сейчас он находится в СИЗО-1 в Минске.

В декабре замглавы администрации Лукашенко Игорь Луцкий сообщил о поручении провести оценку действий А1, «разобраться», что происходит в компании, и «принять самые жесткие меры».

«Телекоммуникационный и контент-провайдер А1, работающий на территории Беларуси, в некотором смысле «сливал» не тот контент и не туда. Это нарушает любые моральные, этические и юридические нормы и правила. В этой связи президентам Республики Беларусь дано поручение провести оценку действий кампании», – сказал Луцкий.

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