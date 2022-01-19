Как министр обороны Великобритании разоблачил Путина 19.01.2022, 19:48

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Бен Уоллес

Мощное эссе Бена Уоллеса, развенчивающее смехотворные заявления Кремля.

В то время как геополитическая напряженность в Восточной Европе продолжает нарастать, британский госсекретарь по вопросам обороны Бен Уоллес опубликовал мощное эссе, развенчивающее смехотворные заявления Кремля о том, что Россию окружает НАТО, и разоблачающее тревожную этнонационалистическую реальность, которая стоит за имперскими амбициями президента России Владимира Путина в Украине.

Новая статья Уоллеса вряд ли могла бы быть более своевременной. В последние месяцы Путин спровоцировал крупный международный кризис, сосредоточив потенциальные силы вторжения на границе с Украиной, при этом настаивая на резком сокращении регионального присутствия НАТО. В случае если Запад откажется выполнять его требования, российский лидер предупредил о том, что за этим последует неуточненный «военно-технический» ответ.

В своем эссе министр обороны Великобритании отвергает «фальшивые» попытки Путина представить НАТО как угрозу безопасности России. Он указывает, что расширение альянса после 1991 года вовсе не преследует цель окружить Россию, а отражает «естественную реакцию» новых государств-членов в Центральной и Восточной Европе на «злонамеренные действия и угрозы» самой Москвы.

Уоллес утверждает, что на самом деле нынешнее российское бряцание оружием отражает извращенное толкование истории Путиным и его «нереализованные амбиции в отношении Украины». Этот вывод основан, пожалуй, на самом авторитетном из всех возможных источников: на собственных словах Владимира Путина.

Большая часть статьи британского министра посвящена подробному анализу знаменательного эссе Путина от июля 2021 года под названием «Об историческом единстве русских и украинцев».

Хотя этот замечательный трактат получил широкое признание как свидетельство продолжающейся одержимости российского лидера Украиной, Уоллес, возможно, стал первым высокопоставленным западным чиновником, который полностью осознал его пугающие последствия. «Нам всем следует беспокоиться, — пишет он, — потому что из-под пера самого президента Путина вышло эссе из семи тысяч слов, в котором этнонационализм находится в центре его амбиций. Он предоставляет искаженную и избирательную аргументацию, чтобы оправдать в лучшем случае подчинение Украины, а в худшем — насильственное объединение этой суверенной страны» с Россией.

В эссе Уоллеса несколько абзацев посвящено анализу и разоблачению попыток Путина исказить восточноевропейскую историю, чтобы узаконить свою имперскую агрессию против Украины. Высокопоставленный британский чиновник категорически отвергает утверждение правителя Кремля о том, что русские и украинцы — «один народ», отмечая, что «Украина была отделена от России гораздо дольше в своей истории, чем была воссоединена с ней».

Бывший капитан знаменитого полка шотландской гвардии британской армии, Уоллес в полной мере осознает смертоносную силу слов, используемых в качестве оружия войны. Он обвиняет Путина в том, что тот «полностью игнорирует пожелания граждан Украины, пробуждая тот же тип этнонационализма, который разыгрывался по всей Европе на протяжении веков и все еще может пробудить те же разрушительные силы древней ненависти».

«Если одной холодной январской или февральской ночью российские войска еще раз перейдут границу суверенной Украины, игнорируйте истории о „соломенном человеке“ и рассказы о „фальшивом флаге“ и агрессии НАТО и помните слова самого президента России, сказанные в этом эссе, написанном прошлым летом», — заключает он. «Запомните это и спросите себя, что это значит не только для Украины, но и для всех нас в Европе».

Прозорливая статья министра обороны Великобритании — не единственный его значимый вклад в оборону Украины. 17 января он также сообщил о планах по поставке Украине столь необходимого противотанкового оружия.

Обращаясь к Палате общин в Вестминстере, Уоллес подтвердил, что решение было принято «в свете все более угрожающего поведения со стороны России», и предупредил, что Кремль может рассчитывать на высокую цену за любое новое наступление. «Я пять раз был в Украине с 2016 года и знаю, что украинцы — гордый народ, который будет стоять и бороться за свою страну, за демократию и за свободу», — прокомментировал он. «Любое вторжение будет рассматриваться не как „освобождение“, а как оккупация, и я боюсь, что это может привести к огромным человеческим жертвам со всех сторон».

Готовность Великобритании вооружить Украину резко контрастирует с нежеланием Германии предоставить оружие Киеву, несмотря на недавнюю смену правительства в Берлине. Выступая 17 января во время первого визита в Украину после ее назначения в декабре 2021 года новым министром иностранных дел Германии, Анналена Бербок вновь заявила об отказе своей страны поставлять оружие Украине, сославшись на «историческую ответственность» не доставлять оружие в кризисные зоны. Многих украинцев этот аргумент не впечатлил, и они задались вопросом, почему немецкое чувство «исторической ответственности» не распространяется на примерно восемь миллионов украинцев, убитых во время Второй мировой войны.

Хотя чувство разочарования в Украине из-за сохраняющегося нежелания международного сообщества противостоять Кремлю ощутимо, недавние слова и действия Бена Уоллеса получили широкое одобрение. Министр обороны Великобритании ясно осознает имперские инстинкты, подпитывающие нынешний кризис, и понимает важность противодействия Владимиру Путину, пока еще не стало слишком поздно. Многие в Киеве теперь будут надеяться на такую же ясность со стороны других западных лидеров.

Питер Дикинсон, Atlantic Council (перевод - «Новое время»)

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