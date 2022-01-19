Опасная буква 3 Александр Минкин

19.01.2022, 19:59

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В России штрафуют за букву Н.

Людей у нас наказывают обычно за три буквы. Или — за пять. Но чтобы наказывали (да ещё по приговору суда) за одну букву — такого, казалось, не может быть; похоже на сказку.

В слове «сказка» шесть букв, может быть, поэтому оно пока ещё не запрещено. И мы, не страшась прокуратуры, СК и пр., напомним советский лозунг: МЫ РОЖДЕНЫ, ЧТОБ СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ.

А почему это повторяют, хотя Советская власть вроде бы кончилась? Неужели до сих пор сказку не сделали былью? Сделали! И не одну!

Вот быль про наказание за одну букву.

Два месяца назад, 18 ноября 2021 года, в Астрахани суд оштрафовал пенсионера Щербакова на тысячу рублей «за демонстрацию символики экстремистских организаций». Мы, разумеется, категорически против экстремизма, мы абсолютно законопослушные граждане. Но даже законопослушного гражданина могут одолевать сомнения: является ли буква «Н» символом экстремизма? Это просто буква русской азбуки. Такая же безобидная и нейтральная (аполитичная), как «Ж», «Х», «П» и т.п.

Однако астраханский эксперт написал (и расписался): «Квадратный красный восклицательный знак на белом фоне символизирует (означает) букву «Н». Буква «Н» является первой буквой фамилии...» Стоп! Что буква «Н» может являться первой буквой какой-нибудь фамилии, сомнений нет; например, Невзоров, Норштейн, да мало ли. Но что восклицательный знак бывает квадратным (?!) и что знак препинания символизирует букву...

Может, это какая-то ошибка, бред, анекдотический случай? Но вот другой такой же недавний случай: прокуратура Красноярска составила протокол на гражданку Петеримову за пропаганду экстремистской символики. Основанием послужили какие-то старые фотографии, где Петеримова зафиксирована с белой буквой «Н», в которую вписан красный восклицательный знак.

По нашему мнению, и буквы, и знаки препинания совершенно нейтральны. Но именно поэтому правоохранительные органы могут вкладывать в них любое толкование, и в Красноярске они наложили от души. В деле говорится:

«Семиотические доминанты исследуемого символа отражают связь собственно с фамилией политика... путем демонстрации буквы «Н», также возможно установление примерного смыслового содержания, заложенного в символ «!» (в случае альтернативного «прочтения» логотипа), то есть направленности на привлечение внимания, оповещение, восклицание (в контексте общественно-политической деятельности экстремистского объединения, цели которой предполагают формирование большой аудитории и активные дестабилизирующие действия в России)».

Против таких бескрайних полётов научной мысли человек, разумеется, беззащитен.

Для нас в данном случае важны не эти размышления о «примерном смысловом содержании, заложенном в символ «!» (ценность таких словесных конструкций с точки зрения права весьма сомнительна). Мы спорить не собираемся. Для нас важно только, что Астрахань не одинока и что Красноярск с ней заодно. С точки зрения логики и закона это очень важно. В Уголовном кодексе, например, в статье 105 (убийство) есть чёткое уточнение: за убийство одного человека — одно наказание, а за убийство «двух и более лиц» — другое. А логика говорит: два схожих случая — не случайность.

Но Бог троицу любит. Только что, в январе 2022-го, Центральный районный суд Воронежа судил гражданина Сычёва, обвинённого в демонстрации запретной символики. Дело было возбуждено полицейскими, которые нашли на странице Сычёва картинку с буквой «Н».

Сычёва оправдали — это хорошо. А вот что полицейские гоняются за буквой «Н» — это плохо. Они в это время не ловят бандитов, насильников, убийц и воров. Впрочем, полицейскую охоту за буквой «Н» по-человечески можно понять: занятие совершенно безопасное в отличие от ловли бандитов.

А теперь, когда быль вам трижды рассказана, вернёмся к сказке.

БУРГОМИСТР. Что в городе?

ТЮРЕМЩИК. Тихо. Однако пишут.

БУРГОМИСТР. Что?

ТЮРЕМЩИК. Буквы «Л» на стенах. Это значит — Ланцелот.

БУРГОМИСТР. Ерунда. Буква «Л» обозначает — любим президента.

ТЮРЕМЩИК. Ага. Значит, не сажать, которые пишут?

БУРГОМИСТР. Нет, отчего же. Сажай. Ещё чего пишут?

ТЮРЕМЩИК. Стыдно сказать…

Ну, впрочем, довольно. Эта сказка называется «Дракон», написал её некий Е.Шварц в 1943 году, и за цитирование этой старой сказки, мы надеемся, нас в экстремизме не обвинят.

Хотя... Не исключено, что и за слово «сказка» могут начать преследовать. Оно же явно провокационное, оно разжигает вражду между группами населения. Дабы увидеть, что замаскировано в сказке, надо всего лишь правильно это слово написать: СКаЗКа. Понятно? Это же наглое злонамеренное противопоставление Следственного комитета и преступного мира (зэков)! Знаки препинания могут дополнительно усугубить вину. Напишите «СК,а?ЗК,а!» — любой эксперт скажет, что деятельность СК с помощью вопросительного знака поставлена под сомнение, а ЗК с помощью восклицательного торжествует победу.

...Чёрт его знает, что может означать буква «Н». Во Франции это был бы Наполеон, в Казахстане, само собой, Назарбаев, а в России нам кажется, что это, конечно, Народ.

Александр Минкин, «Московский комсомолец»

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