закрыть
19 января 2022, среда, 20:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В 37 лет умер французский актер Гаспар Ульель

2
  • 19.01.2022, 20:14
  • 3,470
В 37 лет умер французский актер Гаспар Ульель
Гаспар Ульель

На горнолыжном курорте он столкнулся с другим лыжником.

19 января в 37 лет умер французский актер Гаспар Ульель. На горнолыжном курорте он катался на лыжах и столкнулся с другим лыжником, получил тяжелую черепно-мозговую травму. Во вторник на вертолете актера доставили в Гренобль в местную университетскую больницу. Однако спасти его жизнь не удалось, сообщает lemonde.fr.

Проводится расследование обстоятельств несчастного случая.

Гаспар Ульель начал снимался в кино еще юношей. Он дважды (в 2005 и 2017 годах) был лауреатом национальной французской кинопремии «Сезар». Актер известен по таким фильмам, как «Ганнибал: Восхождение», «Сен-Лоран. Стиль — это я», «Это всего лишь конец света».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч
Надо поговорить
Надо поговорить Андрей Санников
Конец основному поставщику валюты в Беларуси
Конец основному поставщику валюты в Беларуси Артем Черников
Сплошные хрипы
Сплошные хрипы Ирина Халип