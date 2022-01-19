В 37 лет умер французский актер Гаспар Ульель 2 19.01.2022, 20:14

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Гаспар Ульель

На горнолыжном курорте он столкнулся с другим лыжником.

19 января в 37 лет умер французский актер Гаспар Ульель. На горнолыжном курорте он катался на лыжах и столкнулся с другим лыжником, получил тяжелую черепно-мозговую травму. Во вторник на вертолете актера доставили в Гренобль в местную университетскую больницу. Однако спасти его жизнь не удалось, сообщает lemonde.fr.

Проводится расследование обстоятельств несчастного случая.

Гаспар Ульель начал снимался в кино еще юношей. Он дважды (в 2005 и 2017 годах) был лауреатом национальной французской кинопремии «Сезар». Актер известен по таким фильмам, как «Ганнибал: Восхождение», «Сен-Лоран. Стиль — это я», «Это всего лишь конец света».

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