«А вот и брестская молодежь к обсуждению Конституции подключилась» 3 19.01.2022, 20:25

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Фотофакт.

Виктор Марчук опубликовал в соцсетях фото, посвященное обсуждению конституционных нововведений — на этот раз в Бресте. «А вот и брестская молодежь к обсуждению подключилась», — написал медиаменеджер.

Напомним, с недавнего времени власти развернули «широкое народное обсуждение» правок в Конституцию. Правда, то, как это делалось, вызывало большие вопросы. А иногда и смех.

Не так давно по Байнету разлетелся кадр из сюжета ОНТ. Он был подписан: «Проект Конституции обсуждает молодежь».

Фото сразу же стало вирусным. Комментаторы шутили: «Главное, ребята, – сердцем не стареть»; «Типичные тинейджеры».

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