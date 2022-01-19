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«А вот и брестская молодежь к обсуждению Конституции подключилась»

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  • 19.01.2022, 20:25
  • 3,832
«А вот и брестская молодежь к обсуждению Конституции подключилась»

Фотофакт.

Виктор Марчук опубликовал в соцсетях фото, посвященное обсуждению конституционных нововведений — на этот раз в Бресте. «А вот и брестская молодежь к обсуждению подключилась», — написал медиаменеджер.

Напомним, с недавнего времени власти развернули «широкое народное обсуждение» правок в Конституцию. Правда, то, как это делалось, вызывало большие вопросы. А иногда и смех.

Не так давно по Байнету разлетелся кадр из сюжета ОНТ. Он был подписан: «Проект Конституции обсуждает молодежь».

Фото сразу же стало вирусным. Комментаторы шутили: «Главное, ребята, – сердцем не стареть»; «Типичные тинейджеры».

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