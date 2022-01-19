Лукашист Носкевич стал тунеядцем 19.01.2022, 20:35

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ИВАН НОСКЕВИЧ

ФОТО: TOMIN.B

Иван Носкевич руководил Следственным комитетом более пяти лет.

Иван Носкевич руководил Следственным комитетом более 5 лет и ушел в марте прошлого года. Официальная причина его ухода не сообщалось. Но по одной версии, Носкевича сняли за то, что на одном из совещаний Лукашенко с силовым блоком он заявил о наличии собранных материалов, достаточных для возбуждения уголовных дел о превышении полномочий силовиков.

По одной из версий, на этом моменте тогдашний министр внутренних дел, а ныне «главный по шаурме» Юрий Караев заявил, что «если хоть на одного сотрудника будет заведено уголовное дело, то со щитами будут стоять сотрудники Следственного комитета».

После этого какое-то время встал даже вопрос о передаче следственных функций, в частности тех, что касаются 27 раздела Уголовного кодекса (преступления против общественной безопасности) к МВД.

«Но Носкевич еще пытался реабилитироваться и доказать свою верность системе: ни одного уголовного дела по факту пыток, убийств, нанесений увечий и прочего не было заведено, — говорит источник «Нашей Нивы». — Также персонально Носкевичу приписывается инициатива возбуждать уголовные дела за то, что ранее карманным правосудием трактовалось как административные. Первый такой случай был после марша в Куропаты, когда задержанных по 23.34 начали привлекать и по уголовным делам о «массовых беспорядках».

Однако несмотря на это 11 марта 2021 Носкевича в должности заменил бывший заместитель генерального прокурора Дмитрий Гора. И если другие силовики, тот же Караев, Вакульчик или Барсуков на виду и имеют должности помощников Лукашенко, то про Носкевича с того момента не было ничего слышно. Где работает и чем занимается?

Как выяснила «Наша Ніва», никакой должности бывшему председателю Следственного комитета не предложили, также никакой гражданской работы на это время он не нашел. В отставку он вышел в звании генерал-майора, ему 51 год, и, скорее всего, он на пенсии.

«Носкевич в миниатюре повторил судьбу советского функционера Георгия Маленкова, которого с поста главы Совмина СССР отправили управлять электростанцией в Усть-Каменогорске, — отмечает собеседник. — Так и этому предложили что-то такое мелкое, чего честь «министра по следствию» не могла вынести, сочтя за лучшее быть безработным, чем служить на такой государственной службе».

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