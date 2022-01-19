В Таиланде задержали сына Мавроди 4 19.01.2022, 20:40

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Максим Мернес

Он выложил видеозапись из автозака.

Максима Мернеса, которого называют внебрачным сыном покойного основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди, задержали в Таиланде. Об этом сам молодой человек сообщил в своем Instagram.

На своей странице он потребовал срочно позвонить в консульство России. "Этот беспредел никогда не закончится! Я буду сидеть в тюрьме 5 лет незаконно!" - отметил Мернес. Он также выложил видеозапись из автозака, но о причинах задержания не сообщил.

В ноябре 2021 года НТВ сообщал, что Мернес, который давно живет в Таиланде, оказался главным подозреваемым в уголовном деле. Местные власти обвиняют его в вооруженном нападении.

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