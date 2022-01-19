В Казахстане опять неспокойно 1 19.01.2022, 21:30

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Оппозиция запланировала новые акции протеста в крупнейших городах страны.

Мухтар Аблязов, лидер партии «Демократический выбор Казахстана», призвал своих сторонников к протестам, запланированным на среду, 19 января, перед зданиями местных органов власти в крупнейших городах страны. В ответ на это силы безопасности Казахстана перекрыли некоторые дороги в центре Алматы и оцепили одну из площадей города.

Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули протесты, первоначально связанные с удвоением цен на сжиженный газ, но со временем они распространились и приобрели политический характер. Власти объявили, что произошла попытка государственного переворота с участием «вооруженных боевиков», включая религиозных экстремистов, которые, как утверждается, были подготовлены и прибыли из-за пределов Казахстана.

В ответ на протесты президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил о помощи Россию, которая 6 января направила в страну контингент из более чем 2 000 военнослужащих под видом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в задачу которых входит, в частности, охрана ключевых административных и военных объектов.

По сообщению Министерства обороны РФ, 19 января, последние российские военнослужащие из состава миссии ОДКБ вместе с командующим генералом Андреем Сердюковым покинули Казахстан и вылетели в Москву.

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