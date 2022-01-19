В Волковыске легковушку зажало между молоковозом и грузовиком 1 19.01.2022, 22:12

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Фотофакт.

Утром 19 января в Волковыске произошла авария, которую гаишники называют «нетипичной». Водитель молоковоза не учел погодных условий и не удержал дистанцию до ехавшего перед ним легковушки. В результате «догнал» Volkswagen, который от удара развернуло и отбросило на встречную полосу — под грузовик Volvo.

К счастью, жертв удалось избежать. Водитель легковушки не получил серьёзных травм и от госпитализации отказался.

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