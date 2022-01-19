Канцлер Германии предложил России признать, что сила в правде 4 19.01.2022, 22:19

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Олаф Шольц

Фото: ЕРА

Олаф Шольц также подчеркнул, что Германия готова защитить Украину от российской агрессии.

Канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что Германия готова защитить Украину от российской агрессии, и призвал Москву воспользоваться выгодами сотрудничества с Берлином, передает Bloomberg. По его словам, России пора признать, что сила в правде (right makes might). Шольц привел этот пассаж в тексте выступления, подготовленного для Всемирного экономического форума.

Шольц заявил, что пока еще слишком рано говорить о том, принесут ли результат дипломатические усилия по урегулированию конфликта. Но напомнил усилия Германии по поддержанию диалога с Россией в различных международных форматах.

Германия привержена защите территориальной целостности Украины, и Россия должна признать, что сила в правде, уверен Шольц.

«Российская сторона знает о нашей решимости. Надеюсь, она также осознает, что выгоды от сотрудничества перевешивают цену дальнейшей конфронтации», — заявил канцлер.

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