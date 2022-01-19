Тимановская: Мы должны продолжать бороться за свободу тех, кто осужден незаконно
- 19.01.2022, 22:32
- 1,322
Легкоатлетка поддержала журналиста Александра Ивулина.
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прокомментировала приговор журналисту Александру Ивулину, передает «Трибуна».
«В очередной раз нам показали, что уровень безнаказанности в Беларуси продолжает расти: судьи дают приговоры невинным людям. Но рано или поздно справедливость восторжествует, и каждый понесет наказание за свои поступки. Кто-то уже осознал свои ошибки, а кто-то продолжает вершить судьбами людей.
Как бы то ни было, я хочу сказать белорусам одно: никогда не опускайте руки, даже после таких новостей. Мы должны продолжать бороться за свою свободу и за свободу тех, кто осужден незаконно. А Саше я хочу пожелать сохранить крепость духа и веру в победу!» – сказала Тимановская.