Тимановская: Мы должны продолжать бороться за свободу тех, кто осужден незаконно 19.01.2022, 22:32

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Кристина Тимановская

Легкоатлетка поддержала журналиста Александра Ивулина.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прокомментировала приговор журналисту Александру Ивулину, передает «Трибуна».

«В очередной раз нам показали, что уровень безнаказанности в Беларуси продолжает расти: судьи дают приговоры невинным людям. Но рано или поздно справедливость восторжествует, и каждый понесет наказание за свои поступки. Кто-то уже осознал свои ошибки, а кто-то продолжает вершить судьбами людей.

Как бы то ни было, я хочу сказать белорусам одно: никогда не опускайте руки, даже после таких новостей. Мы должны продолжать бороться за свою свободу и за свободу тех, кто осужден незаконно. А Саше я хочу пожелать сохранить крепость духа и веру в победу!» – сказала Тимановская.

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