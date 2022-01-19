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Тимановская: Мы должны продолжать бороться за свободу тех, кто осужден незаконно

  • 19.01.2022, 22:32
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Тимановская: Мы должны продолжать бороться за свободу тех, кто осужден незаконно
Кристина Тимановская

Легкоатлетка поддержала журналиста Александра Ивулина.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прокомментировала приговор журналисту Александру Ивулину, передает «Трибуна».

«В очередной раз нам показали, что уровень безнаказанности в Беларуси продолжает расти: судьи дают приговоры невинным людям. Но рано или поздно справедливость восторжествует, и каждый понесет наказание за свои поступки. Кто-то уже осознал свои ошибки, а кто-то продолжает вершить судьбами людей.

Как бы то ни было, я хочу сказать белорусам одно: никогда не опускайте руки, даже после таких новостей. Мы должны продолжать бороться за свою свободу и за свободу тех, кто осужден незаконно. А Саше я хочу пожелать сохранить крепость духа и веру в победу!» – сказала Тимановская.

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