В Саудовской Аравии женщина родила пять пар близнецов

В Саудовской Аравии женщина родила пять пар близнецов4
- 19.01.2022, 22:40
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Все дети абсолютно здоровы.
Жительница Саудовской Аравии в возрасте 34 лет родила пять пар близнецов. Об этом сообщает местное издание Saudi Gazette.
Отмечается, что роды состоялись 12 января в относящейся к Вооруженным силам (ВС) Саудовской Аравии больнице имени короля Сальмана в городе Табук.
Женщина несколько недель находилась под пристальным присмотром медиков во главе с руководителем отдела акушерства и гинекологии Аттыей аз-Захрани.
Вес каждого из десяти новорожденных составляет от 950 до 1,1 тысячи граммов. Все дети абсолютно здоровы.