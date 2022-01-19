В Саудовской Аравии женщина родила пять пар близнецов 4 19.01.2022, 22:40

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Все дети абсолютно здоровы.

Жительница Саудовской Аравии в возрасте 34 лет родила пять пар близнецов. Об этом сообщает местное издание Saudi Gazette.

Отмечается, что роды состоялись 12 января в относящейся к Вооруженным силам (ВС) Саудовской Аравии больнице имени короля Сальмана в городе Табук.

Женщина несколько недель находилась под пристальным присмотром медиков во главе с руководителем отдела акушерства и гинекологии Аттыей аз-Захрани.

Вес каждого из десяти новорожденных составляет от 950 до 1,1 тысячи граммов. Все дети абсолютно здоровы.

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