Владимир Зеленский записал обращение к согражданам11
- 19.01.2022, 23:02
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Президент Украины призвал не паниковать из-за сообщений о возможном вторжении России.
Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к согражданам, в котором призвал не поддаваться панике из-за сообщений о возможности вторжения России. Видео опубликовано в фейсбуке политика.
«Сейчас все новости и информационное пространство заполнены одинаковыми сообщениями — про войну с Россией. Про то, что вторжение может начаться уже завтра, что это точно», — заявил президент.
Украинский лидер отметил, что в этом нет никакой новости: по его словам, его страна уже восемь лет живет с такой угрозой. «Сейчас нападают не на наши земли, а на наши нервы», — добавил он.
Впрочем, в случае военного столкновения Украина сможет дать отпор, заверил президент.
«Украина не хочет войны, но Украина должна быть всегда готова к ней. Не боится, потому что защищает свою землю. Не сдастся, потому что это наша земля, нам некуда бежать. Украина постоянно усиливает свои оборонные возможности»
В заключении Владимир Зеленский призвал граждан успокоиться, «выдохнуть», не верить фейкам и не «бежать за гречкой.
С осени США и страны Европы фиксируют наращивание российской техники и войск к границе с Украиной. Издание Politico сообщало, что на спутниковых снимках заметно скопление российских танков, бронетанковых частей, а также самоходной артиллерии и наземных войск в 250-300 км от украинской границы. В Кремле эту информацию назвали «вбросом».
Сегодня расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что российские войска находятся в 90 км от Киевской области — на территории Беларуси. Формально военные прибыли туда на учения.