Цеха Минского завода Октябрьской революции выставили на продажу 19.01.2022, 23:39

Торги стартуют 16 февраля.

Цеха Минского завода Октябрьской революции выставлены на продажу, лоты размещены на сайте Центра промышленной оценки. Торги стартуют 16 февраля, последний день приема заявок — 14 февраля.

На продажу выставлено заводоуправление МЗОР, и два производственных здания, имущество разделено на два лота, начальная цена первого — более 19 миллионов рублей, второго — более 28 миллионов. Площадь земельных участков лотов — 1,94 га и 0,02. На них, согласно градостроительным планам, можно разместить объекты торгово-развлекательного или музейно-просветительского назначения.

Продавец (сам МЗОР) гарантирует, что освободит производственный корпус от оборудования в течение 36 месяцев — такой срок заявлен в связи с тем, что восемь единиц оборудования завода имеют специальные фундаменты, для перемещения одной единицы нужно не менее шести месяцев.

Напомним, в конце 2021 года было принято постановление Совмина, которое предусматривало, что здания должны будут выставлены на продажу, а если торги не состояться, на повторные аукционы недвижимость может быть выставлена с понижением начальной цены на 30%, а затем и на 50%.

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