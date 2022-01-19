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Цеха Минского завода Октябрьской революции выставили на продажу

  • 19.01.2022, 23:39
Цеха Минского завода Октябрьской революции выставили на продажу

Торги стартуют 16 февраля.

Цеха Минского завода Октябрьской революции выставлены на продажу, лоты размещены на сайте Центра промышленной оценки. Торги стартуют 16 февраля, последний день приема заявок — 14 февраля.

На продажу выставлено заводоуправление МЗОР, и два производственных здания, имущество разделено на два лота, начальная цена первого — более 19 миллионов рублей, второго — более 28 миллионов. Площадь земельных участков лотов — 1,94 га и 0,02. На них, согласно градостроительным планам, можно разместить объекты торгово-развлекательного или музейно-просветительского назначения.

Продавец (сам МЗОР) гарантирует, что освободит производственный корпус от оборудования в течение 36 месяцев — такой срок заявлен в связи с тем, что восемь единиц оборудования завода имеют специальные фундаменты, для перемещения одной единицы нужно не менее шести месяцев.

Напомним, в конце 2021 года было принято постановление Совмина, которое предусматривало, что здания должны будут выставлены на продажу, а если торги не состояться, на повторные аукционы недвижимость может быть выставлена с понижением начальной цены на 30%, а затем и на 50%.

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