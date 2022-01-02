Поставки газа через Беларусь по газопроводу «Ямал — Европа» не возобновились с 1 января 2.01.2022, 8:37

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Что происходит?

Поток газа по газопроводу «Ямал — Европа» в Германию с 1 января 2022 года так и не возобновился, несмотря на заявленные к прокачке мощности со стороны «Газпрома», сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на оператора Gascade.

«Газпром» начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу «Ямал — Европа» две недели назад, а с 20 декабря и вовсе не бронирует мощности прокачки газа по этому трубопроводу. В результате с 21 декабря магистраль работает в реверсном режиме — поток газа идет из Германии в Польшу. При этом реверсные поставки газа по газопроводу выросли в четыре раза.

Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что «Газпром» не бронирует мощности газопровода «Ямал — Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. По его мнению, реверс позволяет европейцам перепродавать газ, купленный по долгосрочным контрактам. В самом «Газпроме» также отмечали, что компания поставляет газ в Европу согласно заявкам потребителей в соответствии с действующими контрактами.

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