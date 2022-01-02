Стало известно, когда людям снятся самые странные сны 2.01.2022, 8:40

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Специалисты обнародовали результаты довольно необычного исследования.

Исследование показало, что люди видят странные метафорические сны ближе к утру, и они обычно связаны с реальными событиями из далекого прошлого, рассказывает cursorinfo.co.il.

В исследовании участвовали 68 студентов, из них 58 девушек. Средний возраст – 25 лет. Им нужно было по будильнику вставать четыре раза в течение ночи, то есть каждые 2 часа.

После пробуждения нужно было пересказывать на диктофон содержание своего сна. А утром – заполнять форму, в которой нужно оценивать их странность, интенсивность, связь с реальностью и эмоциональную окраску. В среднем за восемь ночных интервалов добровольцы записывали пять сюжетов.

Ученые разделили записанные сны на две категории: раннюю и позднюю ночь. Сны ранней ночи – те, которые добровольцы видели в течение первых четырех часов сна. Поздней ночи – в течение последних. Всего получилось 173 ранних и 177 поздних снов.

Добровольцы оценивали сны поздней ночи как более причудливые, метафорические и странные. Они были более эмоциональными, интенсивными и «важными». Предрассветные сны, скорее всего, были связаны с далеким прошлым. А сны ранней ночи – со временем бодрствования. При этом разницы в уровне стресса или негатива между двумя типами снов не было.

Различия в содержании могут быть связаны с процессами, происходящими во сне. Например, активация воспоминаний – с консолидацией памяти. В следующем исследовании авторы хотят выяснить, связана ли странность снов с творческими способностями человека.

Напомним, дефицит солнечного света и серость за окном могут спровоцировать постоянную сонливость, апатию и усталость. Но если такое состояние становится постоянным и не исчезает даже после длительного сна и отдыха, то это является серьезной причиной для беспокойства.

Еще одна причина – нехватка кислорода. Слишком тесное, душное помещение тоже «клонит» в сон. Когда снижается атмосферное давление, мозг плохо снабжается кислородом, отсюда и желание уткнуться головой в подушку. Просто почаще проветривайте помещение, выйдите на свежий воздух, немного подвигайтесь.

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