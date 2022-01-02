Мнение: Медленное закапывание Лукашенко будет ускорено 2.01.2022, 8:52

4,798

Новая реальность пришла в Беларусь под грохот фейерверков.

Новый Год прошел под безусловно знаменательным "грохотом фейерверков". Весь Минск был одним большим и, главное, единым, поэтому все вновь увидели, что единомышленников можно найти в каждом доме, в почти каждой квартире, пишет телеграм-канал cynic.

Это было фантастично. Более того, фейерверками и атмосферой праздника была наполнена вся Беларусь. Долгая, монотонная, минорная реальность была, наконец, сменена даже в самых глухих местностях. Единство и радость убивают страх.

Это был важный эмоциональный рубеж, благодаря которому удалось спилить с окон решетки - атомизация общества не смогла разрушить атмосферу единства: она моментально воссоздалась в новогоднюю ночь.

Пора вводить новую точку отсчета. Стратегические отношения РФ и США будут определены в период январских диалогов по "безопасности".

Честно говоря, слово "безопасность" действительно стоит удалить из повестки встреч российского руководства с американцами, НАТО и Европой.

Добавим несколько важных деталей по Украине и внедрим в повестку Беларусь.

1) На беседе о безопасности обе стороны фактически не рассчитывают ни на какие формы "гарантий", кроме украинского кейса (Есть еще грузинский, но он пока максимально "запасной").

2) По самой войне с Украиной: шанс прямого нападения России на Украину, а также России на территорию ЛДНР является близким к нулю.

Война не рассматривается как безусловно следующий вариант развития событий: угроза ею гораздо более эффективна в качестве "козыря", а вот начало войны с подготовленной украинской армией, которой будут помогать западные страны - это далеко не "маленькая и победоносная", а большая и смертоносная война, которая может перейти в Третью Мировую, при этом у инициатора нет ресурсов и технологий, необходимых для победы ("оружие судного дня" и всеобщая смерть не считаются).

Угрозы будут - войны в классическом проявлении не будет, зато, по полученной информации, вероятно будет соглашение России и Штатов по решению кейса Донбасса путем коллективных договоренностей.

Из самих договоренностей компромисс будет найден в "Минских Соглашениях" с примесью пунктов Нормандского Формата. Сами американцы согласны на оба варианта и даже на третий (в центре между ними), поэтому вскоре украинскую сторону проинформируют о том, что в "Оси" "Москва-Киев-Вашингтон" "боковые точки" выступают за решение конфликта, а не его замораживание. Дальнейшим куратором по кейсу вероятнее всего выступит удобный и для Москвы, и для Вашингтона Ермак.

Таким образом, подтверждаются все наши выводы о том, что беспрецедентный ультиматум о коллективной безопасности будет сужен до вопроса с Украиной.

Это то, что пока можно сказать из предварительных выводов.

3) Зря был забыт "белорусский кейс" в рамках данного "договора".

Данный вопрос проскакивает в документе "вскользь" без прямого указания на себя, а вращение вокруг Украины доказывает, что Беларуси, как и говорила Фишер, будут гарантированы независимость и суверенитет (ведь иное даже не обговаривается, а значит и не рассматривается). Насчет того, что считают американцы независимостью и суверенитетом в контексте Беларуси, есть определенные вопросы - мнения разнятся (а я спрашивал многих аналитиков по Восточной Европе).

Так вот, административное, территориальное и политическое слияния считаются безусловно невозможными. По экономическим пунктам есть серьезные вопросы к ключевым предприятиям и вообще "рынку".

Насчет "карты о дорогах" или "карты о снятии роуминга" улыбаются, ссылаясь на несуществующее в юридическом контексте слова "гармонизация".

Так что "все серьезное недопустимо", "все несерьезное - разрешено", но оно настолько затянуто и запутано, что в итоге все может кончится штампом "Гармонизация прошла успешно" на дорожном полотне. И на этом все.

Серьезное и, по сути, единственное "объединение", которое меня пугает - это силовая гармонизация, которой также не дано случиться полностью и окончательно по причине того, что наши "элиты", сидящие на "потоках", куда проще договорятся с любой новой властью, чем с Кремлем. Последний все подожмет под себя, - и это "кураторы" отлично понимают (хоть и не все). "Сдать" страну в военном плане подозреваю, что не дадут сами "верха", да и "низы" (но уже гражданские) подтянутся, потому что военное слияние будет равно потери суверенитета. К тому же это вызовет реакцию Запада. Так что тут огромный "знак вопроса".

Ах да - Лукашенко совершенно ничего подписывать и исполнять не хочет, поэтому для любых компромиссов придется его спихивать со штыков.

Так что прогноз на грядущие переговоры по "безопасности".

1) Украине придется решить кейс с Донбассом в компромиссном порядке. Или хотя бы тягать жвачку с решением кейса в течение долгих месяцев.

2) Кейс Беларуси не выставлен на "передовую", поэтому тут будет зафиксирован "женевский статус", где предусмотрены взаимные уступки, которые не противоречат принципу суверенитета, поэтому "военная гармонизация", в отличие от "военного присутствия", будет в зоне максимального риска для "запрета". И административные вопросы и политические (публичные) власти даже обсуждаться не будут. Тут подвижки невозможны.

Вот это положение "медленного закапывания Лукашенко" явно будет ускорено после референдума, но насколько - зависит от его последствий (но не итогов).

3) Все остальные вопросы по "ультиматуму" будут отвергнуты западной стороной в одностороннем порядке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».