Какой будет погода в Беларуси в первую неделю января 2.01.2022, 9:05

Прогноз синоптиков.

Начало недели будет не по-январски теплым, а со среды начнет возвращаться морозная погода. Об этом в эфире ОНТ рассказал Дмитрий Рябов.

Уже в начале первой недели нового года облака плотно закроют небо пеленой. Осадки различной интенсивности. Местами гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ночью от -3℃ по северо-востоку до +5℃ по юго-западу. Днем в понедельник воздух прогреется до +1…+7℃, во вторник столбики термометров покажут от +4℃ по западу до -7℃ по северо-востоку.

В среду в страну вновь начнут поступать холодные воздушные массы. Пройдет небольшой снег. Отдельные участки дорог будут скользкими. Слабый гололед. Ночью от -2℃ по западу, а по востоку будет до -12℃. Днем от 0℃ по Брестской области до -10℃ по Витебской.

В четверг переменная облачность. Небольшой снег. Местами на дорогах гололедица. Ночью от -5℃ по западу до -15℃ по востоку. Днем в четверг от -1℃ по юго-западу до -10℃ по северо-востоку, в пятницу −3…−10℃.

Предварительно, в выходные облачно с прояснениями. Возможен кратковременный снег. Слабый гололёд. Ночью от -4℃ по западу до -11℃ по востоку. Днем в субботу и в воскресенье от -2℃ в юго-западных районах до -16℃ в северо-восточных.

По прогнозам синоптика, в январе средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы: от -4,5℃ на юго-западе до -8℃ на северо-востоке.

В череде морозных дней нас ждут и оттепельные. В среднем ожидается от 7 таких дней по северо-востоку до 14 дней по юго-западу.

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