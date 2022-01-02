Британские медики назвали единственный надежный способ предотвратить похмелье 7 2.01.2022, 9:38

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Популярные препараты не прошли даже простейших испытаний.

Ученые из Великобритании проанализировали результаты 21 исследования средств против похмелья. Свои выводы они опубликовали в статье в журнале Addiction, передают РИА «Новости».

Они пришли к выводу, что ни специальные препараты, ни растительные средства не могут предотвратить вызванное чрезмерным потреблением алкоголя похмелье. Исследователи подчеркивают, что ни один из препаратов не прошел даже простейших испытаний.

В итоге ученые пришли к выводу о существовании только одного способа предотвратить похмелье. С неприятными последствиями застолья человек не столкнется, если просто серьезно ограничит употребление спиртного, а еще лучше — если совсем откажется от алкоголя.

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