«Трезв как стеклышко»: можно ли белорусам верить портативным алкотестерам? 2.01.2022, 10:10

4,768

Важная информация для водителей на период новогодних праздников.

Наступило время новогодних праздников и корпоративов, и актуальным становится вопрос: сколько нужно ждать после застолья, чтобы сесть за руль? Кто-то для этих целей покупает недорогой алкотестер или устанавливает на телефон приложения, которые показывают примерное время отрезвления. Но не вводят ли некачественные девайсы в заблуждение своих владельцев?

Журналисты abw.by проверили, насколько точны их показания.

Что будем испытывать

Мы взяли 5 мобильных алкотестеров и отправились в отделение освидетельствования Городского наркологического диспансера на улице Минина. Минут за 10 до этого автор выпила 1 литр пива с содержанием алкоголя 4,2% и съела упаковку сухариков.

Проверять будем приборы, которые предложили коллеги и читатели. Во всех тестерах стоят полупроводниковые сенсоры, которые считаются бюджетными в сравнении с электрохимическими, используемыми в более дорогих и точных профессиональных моделях. Кроме того, установим приложение "Алкометр", которое также показывает уровень опьянения и прогноз отрезвления.

Первый испытуемый – "Алкотест-203" белорусского производства. В продаже он стоит от 300 до 370 рублей. Это единственный из всех наших девайсов, который можно и нужно поверять. "Алкотест" зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений, скорее всего, профессиональные водители узнают его – их часто используют для контроля на предприятиях. "Алкотест" может работать от сети 220 В, от прикуривателя автомобиля и батарейки. Исходя из технических характеристик, погрешность "Алкотеста" составляет 15%, но чтобы быть абсолютно уверенным в его показаниях, нужно, чтобы прибор проходил поверку каждые полгода.

Прибор включается кнопкой, которая находится сбоку, после чего начинается достаточно долгий, минуты три, прогрев. Когда он готов к измерению, лампочка "готов" горит непрерывно, в это время нужно сильно подуть в мундштук. На экране появится значение в мг/л, которое можно перевести в промилле по таблице – примеры пересчета на обратной стороне девайса.

Следующий – безымянный брелок-алкотестер, который его владелец купил когда-то за копейки "чтобы был". Внешне тестер похож на Airline ALK-L-01, он стоит сейчас около 16 рублей. Для работы нужно зажать кнопку Power, подержать сенсор в режиме продувки, чтобы загорелись красная и желтая лампочки, и с силой подуть в отверстие сверху. Во время этого красная и желтая лампочки могут остаться гореть, если степень опьянения выше 0,2 промилле, останется гореть только желтая, если человек почти трезв – 0,1-0,2 промилле, и загорится зеленая, если человек не употреблял алкоголь. Кнопка On-off сбоку к сенсору алкоголя не относится, она включает фонарик.

У Ritmix RAT-310 только одна кнопка и дисплей. Стоит эта модель от 25 до 50 рублей. При включении идет отсчет от 10 до 0, во время которого сенсор продувается, по звуковому сигналу в течение еще 10 секунд нужно дуть через мундштук. После этого результаты высветятся на экране в промилле и процентах ВАС. Если содержание алкоголя будет высоким и за руль садиться нельзя, прибор подаст звуковой сигнал, на его экране появится надпись Danger.

Алкотестер Easy работает так же быстро – продувается на счет 10, еще 10 секунд нужно дуть в отверстие, после чего результаты появятся на экране в граммах на литр и процентах. Мундштука тут нет, зато есть часы, будильник и таймер.

Sencor стоимостью около 40 рублей оснащен мундштуком и имеет три кнопки: первая его включает, вторую надо нажимать, когда дуешь, третья сбрасывает результат для того, чтобы повторить замеры. После включения прибор продувается и прогревается, о чем говорят цифры на экране. Результат выводится в промилле – значения ниже 0,2 промилле отображаются белым цветом на синем фоне, 0,2 и выше – красным со значком с перечеркнутой машинкой, экран будет моргать и появится звуковой сигнал. Значения выше 1,5 промилле высвечиваются как Hi, то есть высокие, и также сопровождаются появлением знака запрета на вождение и звуком. Прибор попал к нам с коробкой и инструкцией, в которой, к сожалению, не оказалось русского языка.

Что показал эксперимент

Испытуемая — девушка весом 56 кг. В промежутке с 15.00 до 15.15 контрольный литр пива был выпит, после чего в 15.26 сделали первый замер алкоголя в выдыхаемом воздухе – 0,295 мг/л, или 0,59 промилле на оборудовании диспансера. Весь эксперимент длился час, в течение которого проверка на эталоне была 4 раза, чтобы понимать, как меняется содержание алкоголя со временем.

Забегая вперед. Первые 40 минут после первой продувки показатели все еще росли: в 15.45 степень опьянения была кратна уже 0,64 промилле, в 16.08 – 0,67 промилле. Через час после первого теста, в 16.28, начался процесс отрезвления – прибор снова выдал значение 0,64 промилле. В общем, если бы меня задержали в таком состоянии, гарантированно лишили бы "прав" на 3 года.

Что же покажут наши устройства? Первым мы проверили "Алкотест-203", работающий от батарейки. Работа его показалась нам немного странной, возможно, "крона" была подсевшей либо он недостаточно прогрелся после мороза. В итоге после первого продувания "Алкотест-203" выдал значение 0,24 мг/л, или 0,48 промилле, в то время как лабораторный прибор сообщал о 0,64 промилле. Мы проверили устройство также от сети, и оно показало уже 0,52 промилле.

Следующим протестировали безымянный брелок и выяснили одну деталь: приборчик маленький и выдает показания только в момент, когда испытуемый дует в него, то есть самому крайне сложно увидеть результаты. Поэтому проводить тестирование нужно или перед зеркалом, или в присутствии других людей. Насколько удалось уловить камере, желтая лампочка вроде бы загорелась один раз, но в большинстве случаев алкотестер упрямо пытался доказать трезвость – загоралась только зеленая.

А вот Ritmix выдавал вменяемые значения и даже завысил результаты – показал 0,9 и 1 промилле алкоголя.

Показания Sencor не поднялись выше 0,1 промилле – его мы протестировали 3 раза и получили результаты 0,0 и 0,1.

Easy первый раз выдал значение 0,3 промилле и предупреждение, а последующие – 0 и 0,1 промилле.

Может, некоторые из наших подопытных вообще не работают или реагируют лишь на высокие значения, например, если человек только что выпил и во рту остались пары? Ради интереса воспользовались ополаскивателем со спиртом и через 30 секунд повторили эксперимент.

Красный и желтый светодиоды в брелоке с фонариком остались гореть во время продувки, то есть прибор наконец-то выдал высокую степень опьянения. Через минуту горел только желтый огонек, еще минуты через две прибор обрадовал нас быстрым отрезвлением и зеленым светом.

Прибор Easy не выдал никакого предупреждения и показал значение 0,1 – никакой логики. "Алкотест-203" оценил состояние как опьянение в 1,3 промилле. Sencor тоже отреагировал на пары алкоголя во рту – выдал значение Hi, зашумел и заморгал, предупреждая, что за руль садиться нельзя. Спустя минуту при повторной продувке значение снизилось уже до 0,2 промилле и снова с громким предупреждением, что машиной управлять еще рано. Минуты через 2 после еще одной попытки он сообщил о готовности к управлению автомобилем.

Ritmix, как и "Алкотест-203", на пары алкоголя во рту также отреагировал адекватными цифрами и предупреждением: сразу выдал значение 1,5 промилле, через минуту – 0,6 промилле.

В итоге близкие к реальным значения и адекватное реагирование на колебания алкоголя в выдохе показали только два из пяти приборов – "Алкотест-203" и Ritmix RAT-310. Правда, первый занизил цифры примерно на 0,1 промилле, а второй завысил на 0,4. Брелок со светодиодами на опьянение в 0,67 промилле не отреагировал, но, если подержать во рту спиртосодержащую жидкость и после продуть его несколько раз, он покажет снижение в динамике. Возможно, он сможет учуять алкоголь в выдохе очень пьяного человека, но смысл от его использования все равно теряется.

Easy хоть один раз и выдал значение 0,3 промилле, но по большей части общался с нами на языке двоичного кода: у абсолютно трезвого человека он показывает только нули, у выпившего – 0 и 0,1 промилле попеременно. Sencor на 0,67 промилле реагирует значением 0,1 промилле, но если подышать, подержав во рту алкоголь, покажет цифры выше. В любом случае показаниям этих двух приборов верить мы бы не советовали из-за непредсказуемости результата, потому что спустя несколько часов, когда выпитое пиво еще до конца не выветрилось, подопытные уже показывали уверенные нули.

Неожиданно порадовало приложение "Алкометр". Выставила в нем свой вес, количество алкоголя и время допития. И его показатели оказались очень близкими к эталонным: сразу приложение показало значение 0,76 промилле, которое постепенно снижалось, и предупредило, что минимальное время вывода алкоголя составит чуть больше 4 часов, максимальное – семь с половиной. В итоге я почувствовала себя трезвой чуть больше чем через 5 часов.

ГАИ: Понятия "остаточное" у нас нет

А как относятся к использованию портативных алкотестеров в Госавтоинспекции?

"Перед тем как управлять автомобилем, водитель должен быть уверен в том, что он не находится в состоянии опьянения, а если есть какая-то доля сомнения, от поездки лучше отказаться. Водитель должен ориентироваться на свое состояние, количество выпитого алкоголя и подобные приборы может использовать для дополнительного контроля. Но мы не рекомендуем опираться только на их данные, так как многие из них не имеют сертификатов и не проходят поверку", – отметила старший инспектор по АиП отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска Ирина Боярчук.

По словам инспекторов ГАИ, водители, находящиеся в нетрезвом состоянии, чтобы избежать ответственности, иногда говорят, что проверялись домашним алкотестером. Но юридической силы такие испытания не имеют и на решение по части ответственности не повлияют.

"Степень опьянения зависит от того, какое количество алкогольного напитка человек употребил, когда он это сделал, а скорость выведения алкоголя из организма зависит в том числе и от возраста, и от состояния здоровья. В нашем окружении есть примеры родственников и знакомых, которые имеют правило: садиться за руль минимум на вторые сутки после употребления спиртного. И проблем никогда не было", – отметили инспекторы.

По их наблюдениям в предпраздничные и праздничные дни вероятность встретить нетрезвого водителя увеличивается.

"Чаще всего мы останавливаем водителей в состоянии опьянения у баров, клубов, круглосуточных магазинов. Иногда сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения позволяют себе и граждане, которые работают водителями и находятся за рулем служебной машины. Не стали исключением и случаи, когда пассажиры такси звонят в милицию с подозрением, что их везет нетрезвый водитель. Есть миф, что пьяный водитель обязательно будет заметен в потоке: будет ехать неровно, с превышением скорости. К сожалению, зачастую это не так. Поэтому мы призываем пешеходов быть осторожными и переходить проезжую часть, только убедившись, что все машины остановились и пропускают, а при виде нетрезвого водителя звонить в 102. К слову, за 11 месяцев этого года в Минске по вине нетрезвых водителей произошло 22 ДТП, в которых погибло 4 человека, 28 ранено".

Мы поинтересовались, с какими показателями опьянения, как правило, сталкиваются сотрудники ГАИ: водители находятся в состоянии, близком к "единице" и выше, или имеют остаточные, пограничные значения.

"Понятия "остаточное" у нас нет – человек либо находится в состоянии опьянения, либо нет. В этом году введены изменения в КоАП, теперь в зависимости от степени опьянения меняется сумма штрафа и срок лишения "прав". К сожалению, бывают случаи, когда людей лишают права управления, но они все равно продолжают ездить, в том числе и нетрезвыми. И в мае текущего года изменения внесли в Уголовный кодекс: теперь, если человек в течение года уже управлял транспортным средством без "прав" и был привлечен за это к ответственности по части 2 статьи 18.14 КоАП, но, несмотря на это, садится за руль снова, он подлежит уголовной ответственности".

Наш вердикт

Те экземпляры Sencor, Easy и безымянный брелок, что попались нам, только сбивали с толку, а не показывали реальное опьянение. "Алкотест-203" достаточно точен, но покупать его для себя рядовой водитель вряд ли станет, потому что он дорогой, его стоит периодически поверять и соблюдать условия хранения. Из недорогих портативных устройств мы выделили Ritmix за то, что он всегда прилично завышает показания, что в ситуации с алкоголем даже хорошо.

Неплохо справилось с задачей и мобильное приложение, правда, сложно сказать, насколько точным оно было, если бы мы смешали несколько разных напитков. И если вопрос состоит в том, когда садиться за руль, мы бы рекомендовали учитывать максимальное значение, которое приложение прогнозирует.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».