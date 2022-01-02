«Дед Мороз поощряет наше движение к доброму и светлому» 2.01.2022, 10:28

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Поздравления с Новым годом от белорусских героев.

Новый 2022 год за решеткой встретили тысячи политзаключенных. Но атмосферу праздника даже в тюрьме никто не отменял — об этом нам рассказали экс-политзаключенные. Нынешние узники пока не могут рассказать, как встретили Новый год — письмам нужна хотя бы неделя, но зато перед праздником они прислали очень много поздравлений для родных и близких.

Сайт zerkalo.io собрал некоторые из них.

Павел Федукевич

Павел Федукевич — житель Молодечно. Его обвинили по ст. 309 Уголовного кодекса (Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения).

По версии следствия, 11 ноября 2020 года Павел Федукевич вместе с товарищем решили попробовать схему замыкания рельсов на железной дороге. Около 21.00 они взяли тросик и поехали в Вязынку. Там привязали проволоку к рельсам и начали уходить, но их заметили сотрудники милиции. С того дня мужчины под стражей. 3 мая Павла Федукевича приговорили к 1 году и 9 месяцам лишения свободы.

Вот такое новогоднее поздравление прислал Павел:

«Хочу поздравить Вас, а также всех ваших родных и близких с наступающим Новым Годом и Рождеством. Желаю крепкого здоровья, что особенно актуально в это непростое время! Желаю радости большой, улыбки пусть наполнят дом! И будет жизнь полна всегда событий радостных, любви, легко исполняются мечты, ждет только счастье впереди! <…> Быть добру!»

Написать Павлу: ИК № 2. 213 800, г. Бобруйск, ул. Сикорского, 1

Сергей Коршун

Сергей Коршун — блогер телеграмм-канала «Армия с народом». Сергей служил в милиции, но примерно десять лет назад уволился в звании капитана. Мужчину задержали 21 июля 2020 года в рамках дела по событиям 29 мая в Гродно — в тот день задержали Сергея Тихановского.

Седьмого мая 2021 года Сергею, как и другим фигурантам дела по телеграм-каналу «Армия с народом», вынесли приговор: осудили на четыре с половиной года лишения свободы в колонии усиленного режима.

Вот такое стихотворение Сергей прислал своей сестре к Новому году:

«Ворота Минска вновь встречают Новый Год!

Наш добрый город чистый и красивый.

Пускай 2022 нам всем принесёт —

Здоровье, радость, детский смех счастливый.

В полночь пробьют часы 12 раз,

Звенят бокалы, поздравленья с Новым годом.

А кто-то может вспомнит и про нас —

Поднимет тост за правду и свободу.

Отбросим горести, печаль и грусть,

Ведь Новый Год настал, и нужно веселиться.

Салют свободы с ёлкой за окном нас ждут,

А все, что было, никогда не возвратится».

Написать Сергею: ИК № 3. 211 322, Витебская область, г. п. Витьба

Ольга Золотарь

Активистку и мать пятерых детей Ольгу Золотарь задержали 18 марта 2021 года, когда она везла 10-летнюю дочь в музыкальную школу. Сотрудники ГУБОПиКа провели дома у нее обыск, после которого Ольгу забрали в изолятор, а позже перевел в СИЗО на ул. Володарского.

Изначально в милиции говорили, что женщину задержали «за активную протестную деятельность» — она была администратором местного дворового чата и организовывала «несанкционированные» чаепития, прогулки и концерты. Но после появлялись новые обвинения, и в итоге Ольгу судили по трем статьям УК.

Третьего декабря Ольгу Золотарь приговорили к четырем годам лишения свободы в условиях общего режима.

Вот такое поздравление с Рождеством прислала политзаключенная:

«Вiншую з самым радасным, напоўненым любоўю i надзеяй на збаўленне святам — Божым Раством! Ад усяго сэрца зычу трываласцi ў веры, Божага дабраслаўлення ўсiх тваiх справаў, Божай міласэрнасцi да цябе i тваiх родных».

Написать Ольге: СИЗО-1. 220 030, г. Минск, ул. Володарского, 2

Сергей Волков

Актер Полесского драмтеатра и волонтер Сергей Волков находится в заключении с 5 мая 2021 года. Сергею предъявили обвинение по делу о массовых беспорядках, возбужденного по событиям в Пинске в ночь после выборов 9 августа.

В Пинске Сергея Волкова многие знают как организатора культурных мероприятий и волонтера городской больницы. Мужчина воспитывал ребенка с инвалидностью.

Вот такое поздравление в стихах он прислал на волю:

«Зычу здароўя і дабрабыту,

цёплых абдымкаў і цудоўнага настрою!

Новае Сонца народзіць Каза

Ды й патроху ўсё ўстаканіцца.

Усё будзе добра, як той казаў:

Пасля ночы прыходзіць раніца.

Хай доля ня будзе горкай,

І свеціць вам шчасцем калядная зорка!»

Написать Сергею: ИК № 17. 213 004, г. Шклов, ул. 1-я Заводская, 8

Виктор Бабарико

Виктора Бабарико, банкира, общественного деятеля и претендента в кандидаты на пост президента задержали 18 июня 2020 года вместе с сыном Эдуардом, когда они направлялись в ЦИК для сдачи собранных подписей.

Суд приговорил экс-банкира к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу в размере 145 тысяч рублей.

До решения баллотироваться в президенты Виктор Бабарико был председателем правления Белгазпромбанка, учредил международный фонд помощи «Шанс», стал инициатором международного театрального форума «Теарт», проекта «Арт-Беларусь», в рамках которого в нашу страну были возвращены работы Шагала, Сутина и других известных художников, и многих других культурных проектов. При его содействии в Беларусь был возвращен подлинник Библии Франциска Скорины.

Новогоднее поздравление от Виктора Бабарико опубликовали в его официальном телеграм-канале.

«Мне очень хотелось, чтобы пришли наконец-то в нашу страну, в наши семьи и наши души времена, когда ты бы слышал в новогодних поздравлениях фразы типа: уходящий год был замечательный, но новый будет еще лучше. Ведь мы этого достойны! Мы вели себя очень хорошо в уходящем году, и Дед Мороз поощряет наше движение к доброму и светлому. Чудо приходит к чудесным людям. А таких среди белорусов — большинство! Счастья, добра и веры в себя!»

Написать Виктору: ИК № 1. 211 440, г. Новополоцк, ул. Техническая, 8

Ксения Луцкина

Ксения Луцкина — журналистка, до августа 2020 года работала в Белтелерадиокомпании. После выборов она присоединилась к забастовке сотрудников компании, а потом и вовсе уволилась с телеканала «Беларусь 2».

После ухода Луцкина вошла в основной состав Координационного совета, вместе с другими уволившимися журналистами планировала создать «альтернативное телевидение» на YouTube. Первые передачи даже были записаны, запуск канала запланировали на январь 2021 года.

Ксению задержали 22 декабря 2020, и с тех пор она находится в СИЗО-1 на ул. Володарского в Минске.

За решеткой у Ксении ухудшилось здоровье: обострилась астма, в мае начала расти опухоль в мозге. И все равно Ксения находит силы поздравить с праздниками тех, кто ей пишет.

«Поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством!

Пусть Новый год станет счастливее и удачнее предыдущего. Пусть приносит только хорошие новости! Большое спасибо за всё! Очень надеюсь, что скоро смогу сказать все лично! Держитесь! Улыбайтесь каждый день! Обнимаю!»

Написать Ксении: СИЗО-1. 220 030, г. Минск, ул. Володарского, 2

Сергей Романов

Активиста анархического движения Сергея Романова задержали при переходе границы Беларуси в ночь с 28 на 29 октября 2020 года. Его, а также Игоря Олиневича, Дмитрия Резановича и Дмитрия Дубовского обвинили по двум статьям. 22 декабря 2021 года в Минском областном суде Сергей Романов получил 20 лет колонии усиленного режима.

В одном из писем Сергей так поздравил белоруску, которая переписывается с ним:

«Карыстаюся магчымасцю, жадаю павіншаваць Вас і ўсіх блізкіх Вам з наступным Новым годам! Няхай ён будзе поўны толькі добрымі здарэннямі і калі змяненнямі, то толькі да лепшага. Моцнага Вам здароўя і сіл».

Написать Сергею: СИЗО-1. 220 030, г. Минск, ул. Володарского, 2

Артур Жвиридовский

Артур Жвиридовский — житель Островца, осужденный на три года лишения свободы.

По версии обвинения, ночью в июне 2021 года Жвиридовский вывесил бело-красно-белый флаг на одной из школ Островца, а также нарисовал на камне три полосы в бело-красно-белом сочетании. А еще мужчине ставили в вину снятый со здания одного из государственных учреждений районного центра красно-зеленый флаг.

Такими строками он поздравил с Новым годом свою знакомую:

«Пусть Новый год принесет тебе внутреннее спокойствие, укрепит тело и дух и привнесет гармонию в мысли твои, а так же наполнит твою жизнь дыханием любви!»

Написать Артуру: ИК № 2. 213 800, г. Бобруйск, ул. Сикорского, 1

Вадим Лукович

Минчанина Вадима Луковича обвинили сразу по трем статьям Уголовного кодекса. С 21 января 2021 года он находился под стражей.

Суд приговорил минчанина к двум годам колонии общего режима.

Вадим тоже прислал новогоднее поздравление в стихах:

«Ветки ёлки, мандаринов аромат

Подарить Вам в Новый год я рад!

Не смогу лишь только вас увидеть я,

Слишком далеко вы, милые друзья!

Лучше не скучайте в этот Новый год.

Радости он много нынче принесет.

Будут и тревоги, только не робеть!

В будущее дальше надо всем смотреть.

Улыбнитесь радостно и вспомните меня.

С Новым годом милые, далекие друзья!»

Написать Вадиму: ИК № 2. 213 800, г. Бобруйск, ул. Сикорского, 1

Мария Колесникова

Мария Колесникова была главой штаба Виктора Бабарико в президентской избирательной кампании, а потом стала одной из «трех граций». 7 сентября 2020 года силовики пытались заставить Колесникову выехать из страны. Мария отказалась это сделать — она порвала свой паспорт.

С тех пор Колесникова в застенках. Приговор ей вынесли 6 сентября — 11 лет колонии.

Со дня на день Марию Колесникову должны этапировать в колонию. Вот какое поздравление белорусам она прислала из-за решетки в последние дни 2021 года.

«Нам выпало много испытаний, но мы обладаем СОКРОВИЩЕМ, которое поможет нам справиться с любыми трудностями и препятствиями.

Мы знаем, кто мы есть.

Мы знаем, к чему мы стремимся.

Мы знаем, какими мы хотим стать.

Друзья! Мы есть друг у друга. И это бесценно. Чудеса случаются, но самое главное чудо — это мы сами, это каждый из нас, это ДОБРО и ЛЮБОВЬ, которые мы дарим, несмотря ни на что!

В минуты грусти я думаю своей любимой СЕМЬЕ, о своих прекрасных ДРУЗЬЯХ, о близких и совсем незнакомых ЛЮДЯХ, которые весь год рядом со мной, которые переживают за меня, думают обо мне, дарят тепло душевными письмами, заботливыми передачами и мысленными приветами.

Мое сердце переполняет благодарность и восхищение всеми ВАМИ.

Я желаю всем нам в Новом 2022 году сил и энергии, чтобы выдержать все испытания, ДОБРА и ЛЮБВИ, без которых жизнь не имеет смысла, НАДЕЖДЫ и ВЕРЫ, которые озаряют наши сердца светом. Улыбок и тепла друг другу, которые растопят любые айсберги зла.

Я с вами всем сердцем и душой и точно знаю, что все будет ХОРОШО!»

Написать Марии пока можно по адресу: СИЗО-1. 220 030, г. Минск, ул. Володарского, 2.

Но, возможно, Колесникову уже начали этапировать в колонию.

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