Сотни мигрантов у границы с Польшей: что происходит в лагере в Брузгах? 6 2.01.2022, 10:49

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Белорусские власти подогревают надежды нелегалов попасть в ЕС.

Около 600 человек находятся в настоящее время в пункте временного размещения мигрантов в логистическом зале в Брузгах. Многие из мужчин, женщин и детей надеются попасть в Польшу. Один выходец из Ирака, который долгое время провел на границе, наконец-то добрался до своей семьи, сообщило в субботу, 1 января, агентство dpa со ссылкой на сведения, поступившие из Белорусского Красного Креста в Минске (перевод —dw.com).

Тысячи людей, прибывших из кризисных регионов, застряли в Беларуси у ее границ с несколькими странами Евросоюза. Уже несколько месяцев они пребывают здесь в надежде пересечь границу и попасть в ЕС.

Брюссель обвиняет в ситуации с мигрантами Лукашенко

Брюссель обвиняет белорусского правителя Лукашенко в преднамеренном перенаправлении потоков мигрантов из кризисных регионов в Минск, чтобы затем контрабандой ввозить их в ЕС с целью дестабилизации ситуации на Западе - в отместку за санкции, введенные против Беларуси Евросоюзом из-за фальсификаций на президентских выборах летом 2020 года.

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