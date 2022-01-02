К Земле летит особенно опасный астероид 5 2.01.2022, 10:53

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13 апреля он подлетит на критически близкое расстояние.

Опаснейший астероид Апофис диаметром почти 400 метров и весом около 30 тонн весной 2029 года очень близко подлетит к Земле – на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники, предупредили во ВНИИ ГОЧС, входящим в структуру МЧС.

Согласно прогнозу, имеющемся в распоряжении РИА "Новости", это случится спустя сутки после Дня космонавтики – 13 апреля 2029 года.

Как отмечают специалисты ВНИИ, энергия, которая высвободится при возможном столкновении астероида c планетой, составит 1717 мегатонн, что в 30 раз больше, чем при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, которая была испытана в 1961 году.

Еще два потенциально опасных астероида

Ранее британские СМИ сообщили со ссылкой на данные NASA, что к Земле приближаются два потенциально опасных астероида.

Одно из небесных тел – астероид 2013 YD48 – размером с Биг-Бен, второе – астероид 7482 YD48 – вдвое больше Эмпайр-стейт-билдинг.

Астероид 2013 YD48 имеет ширину примерно 104 метра и пройдет мимо нашей планеты уже 11 января на расстоянии 5,6 миллиона километров. Астероид 1994 PC1 пройдет мимо Земли 18 января на расстоянии 0,013 астрономической единицы, что, согласно данным Центра изучения околоземных объектов NASA, является "близким подходом".

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