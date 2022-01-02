Пять смешных новогодних мюзиклов, которые стали классикой 1 2.01.2022, 11:07

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Что пересмотреть в праздничные дни.

В новогодние и рождественские праздники хочется утонуть в расслабленной атмосфере и побыть беззаботным. Можно посвятить время просмотру вечных комедий или новогодних мюзиклов с известными артистами, которые точно поднимут настроение.

Портал the Lime решил напомнить о самых лучших из них.

"Вечера на хуторе близ Диканьки" (2001)

В основу мюзикла легла повесть Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством". Кузнец Вакула (Олег Скрипка) влюблен в красавицу Оксану (Ани Лорак). Накануне Рождества парень решает сосватать любимую, но девушка ставит ему одно условие: он должен достать ей туфельки самой королевы. Чтобы исполнить желание невесты, влюбленному казаку придется преодолеть множество препятствий, в том числе и одолеть нечистую силу.

"Приключения Верки Сердючки" (2005)

Это юмористическая история об украинской Золушке - Верке Сердючке, которая прошла путь от сельского колхоза до циркового училища и большой сцены. В мюзикле можно увидеть, как Верка (Андрей Данилко) родилась в поле, выросла в простой семье, окончила школу, а после решила ворваться в шоу-бизнес.

Помимо Андрея Данилко в картине снялись такие актеры, как Владимир Горянский, Роман Богданов, Тамара Яценко, Татьяна Шелига, Анатолий Зиновенко, ну и, конечно же, Инна Белоконь, которая исполнила роль мамы Сердючки.

"За двумя зайцами" (2003)

Осовремененный новогодний мюзикл, снятый по мотивам одноименной пьесы Михаила Старицкого и художественного фильма 1961 года. Главная героиня Тоня Коровяк (Алла Пугачева), дочь владельца крупной сети супермаркетов, мечтает стать суперзвездой и для достижения своей цели едет учиться на "Фабрику звезд".

Как только Тоню с треском выгоняют из шоу, в ее жизнь врывается "любовь, похожая на сон", - аферист Алексей Чиж (Максим Галкин). Он выдает себя за успешного стилиста-парикмахера, который якобы владеет собственным салоном. Когда приходит время рассчитываться с долгами, горе-бизнесмен решает жениться на богатой наследнице.

"Сорочинская ярмарка" (2004)

Музыкальный фильм, снятый по мотивам одноименного произведения Николая Гоголя. По сюжету, богатый торговец Солопий Черевык едет на знаменитую Сорочинскую ярмарку продавать пшеницу. Вместе с ним отправилась и вся его семья: жена Хавронья и три дочки Параска, Горпына и Мотря. Там одна из дочерей влюбляется в парубка Грыцька, но мачеха против их свадьбы. Тогда парень знакомится с цыганкой-гадалкой, которая помогает ему уговорить родителей возлюбленной выдать за него дочь.

"Три мушкетера" (2004)

Авторы новой версии "Трех мушкетеров" рискнули рассказать классический сюжет Александра Дюма совершенно неожиданным образом. Трех мушкетеров сделали женщинами, а мушкетерский полк соответственно женский. Атос (Алена Свиридова), Портос (Руслана Писанка) и Арамис (Анна Ардова) - это три бестии, в которых постоянно прорывается наружу женская натура. ДАртаньяна (Владимир Зеленский) связывает с мушкетерами уже не мужская дружба, а скорее отношения старших сестер и наставниц. Он юный, дерзкий, взрывной встречает такую же юную и легкую Констанцию (Юлия Началова).

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