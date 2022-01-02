Лукашенко разоблачил сам себя 7 2.01.2022, 11:26

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Неадекват снова запутался в показаниях.

В программе «Лукавые новости» на телеканале «Белсат» вспомнили яркие фейки 2021 года.

Внимание журналистов опять привлек Лукашенко.

«Те украинцы когда выехали за куском хлеба. 150 тысяч, некоторые говорят 160. И я всем украинцам своим указом предоставил равные права с белорусами», — заявил неадекватный таракан.

Впервые про 150 тысяч украинских беженцев, которые якобы спаслись в Беларуси от войны, Лукашенко сказал в 2017 году. А вот как было на самом деле — по версии Беларуского статкомитета. За 5 лет — с 2014 года, когда в Украине началась война, до 2018-го в Беларусь прибыло всего 30 тысяч украинских мигрантов. А всех мигрантов вместе взятых за это время приехало 120 тысяч — меньше, чем Лукашенко насчитал одних только украинцев.

Получается кто-то врет. То ли беларуская официальная статистика, зачем-то занизила количество украинских мигрантов в 5 раз. То ли Лукашенко в 5 раз преувеличил.

Один из самых ярких фейков Лукашенко, который обсуждается и по сей день, — это его рассказ о том, что Теслу ему подарил Илон Маск.

«У меня есть электронная машина, знаешь ты, наверное, тесла. Маск подарил».

Маск, как известно, это опроверг. А в наше распоряжение от киберпартизан попал документ, который раскрывает, кто на самом деле оказался тем самым Илоном, сделавшим Лукашенко такой щедрый подарок.

Им оказался белорусский бизнесмен Николай Воробей. Теслу модели С, то есть точно такую же, которой хвалился Лукашенко, нефтяник Воробей снял с учета в 2018 году. Основание согласно документам — передача авто в военную часть 01549 — то есть в службу безопасности Лукашенко.

В 2018 и 2019-ом Лукашенко освободил, практически, от всех налогов логистическую компанию «Бремино Групп», в которой Воробей — совладелец.

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