В Кейптауне загорелось здание парламента ЮАР

Видеофакт.

Сильный пожар вспыхнул в воскресенье, 2 января, в здании парламента Южно-Африканской Республики в Кейптауне.

Об этом сообщает AFP.

«Загорелась крыша, а также горит здание Национальной ассамблеи», — сказал пресс-секретарь городской службы по чрезвычайным ситуациям.

На кадрах с места происшествия, обнародованных в соцсетях, над зданием парламента видны клубы густого дыма и открытое горение.

Сообщается, что в стенах здания появились трещины.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные. К тушению привлечены шесть пожарных расчетов и 36 пожарных. Район вокруг здания парламента оцеплен.

О том, сколько людей может находиться в помещении, не сообщается, но сегодня у чиновников выходной.

Начато расследование причин возникновения пожара.

Breaking: A large fire is burning at a Parliament building in Cape Town, South Africa. pic.twitter.com/fhIn7gUWD3 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) January 2, 2022

#BREAKING: Firefighters are battling a large fire that has ripped through the Houses of Parliament in Cape Town, South Africa



"There have been reports of some walls showing cracks, which could indicate a collapse” Jermaine Carelse, of CT fire servicepic.twitter.com/LZTNH0Dzmu — Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) January 2, 2022

Woke up to the view of a huge fire at Cape Town parliament that’s been going on for the past few hours. pic.twitter.com/ITz1XenSJ3 — Jasmin Bauomy (@jasminbauomy) January 2, 2022