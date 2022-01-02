Астролог: Для руководства Беларуси 2022 год — критический 2 2.01.2022, 13:36

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В стране произойдет много событий.

Каждый Новый год люди встречают с надеждой на лучшее и верят, что плохое останется в году прошлом. Издавна в праздничные времена зимой белорусы гадали и искали знаков. «Белсат» обратился к астрологу, чтобы убедиться, что в 2022 году нас ждут лучшие времена.

Согласно китайскому календарю 2022 год – год черного водного тигра, который начнется с 1 февраля. По персидскому календарю – это год Гепарда или снежного барса (начало с 21 марта). Это год двух хищников, поскольку в себе они олицетворяют силу и агрессию, рассказала «Белсату» астролог из Минска Елена Шиманович.

«В следующем году произойдет много событий. Какие-то события заставят вас поблагодарить небеса за щедрые подарки. Какие-то станут причиной слез и печали. Гепард воинственный, агрессивный, бесстрашный, но избегает сложностей и рисков, умеет жить в экстремальных условиях. Гепард всегда предвидит все заранее. Он перечисляет все ходы и выходы. В эти годы часто происходят войны и разоблачения», – говорит астролог.

«Белорусы сейчас проживают темные времена. Это трудное время для страны. Это период кармической обработки, который не терпит никакой слабости, небрежности, неточности. Он не любит помпезность и показуху, делает ставку на усердную работу и практичность. В период Садэ-Сати нужно быть покорным и скромным. Нужно особенно преданно заниматься духовными практиками, помогать другим. Не нужно спешить с принятием решений, всегда думать дважды. Будьте осмотрительны, все взвешивайте и только после этого принимайте решения», – советует астролог.

Квадрат Сатурна и Урана до середины декабря 2022

Природа этих планет –противоположная, но во взаимодействии они являются позитивной силой для перемен и прогресса, говорит Елена. Уран –освободитель и революционер, это энергия перемен, независимости, мятежа, стремления к автономности, а также – инноваций, научных прорывов и пробуждения сознания. Сатурн – его противоположность, он представляет правительства, госаппарат, корпорации, обладает контролем, сдерживанием, структурой. Квадрат между Сатурном и Ураном говорит о конфликте интересов, отмечает собеседница «Белсата».

«Это аспект перемен в жизни. Сейчас не время сопротивляться переменам. Это может быть очень неприятное время. Это битва поколений. Конфликт между устаревшим и прогрессивным. Не стоит цепляться за прошлое. Это социально-экономический кризис. Это время социальных изменений или реформ. Это время посмотреть в будущее, опираясь на общечеловеческие ценности. Проблемы могут проявиться в финансах, экономике. Могут быть ограничены личные права и свободы. Вмешательство в судьбу событий насильственного и принудительного характера, что приводит в результате к тяжелым конфликтам и безвыходным ситуациям, к внутренним осложнениям и волнующим, бурлящим событиям. Это может вызвать кризис сознания, который меняет прежние взгляды», – прогнозирует астролог.

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«Месяц там останется до середины апреля 2022 года. Это время лжи, фейков, обманов. «Пугалки» и «страшилки», загоняющие в тупик, будут продолжаться со стороны СМИ и властей, но после апреля постепенно начнет рассеиваться это темное время и многие вещи станут видны, прикрыть их будет нечем. Для Беларуси приходит время сильной конкуренции, противостоять этому будет сложно. Беларусь попала уже давно в чужую игру. И в 2022 году она будет еще больше зависеть от чужих желаний и чужого мнения».

Спад экономики

С марта Уран меняет градус и делает квадратуру к Марсу

«Аспект квадратуры – это всегда конфликт интересов. Мятежные настроения, стрессовые ситуации, нарушающие обычный ход жизни. Попытки ограничивать свободу будут встречать ожесточенное сопротивление. Поэтому следует сохранять выдержку и не делать поспешных шагов. Аспект несет опасность аварий на дорогах, авиаперелетов, также возможны несчастные случаи из-за конфликтности», – говорит Елена.

Февраль, май, август 2022

Это время опасности, как финансовых, так и политических. Опасность может касаться территорий и границ.

«Для руководства страны год критический. Это время принятия необдуманных и импульсивных решений, возможных со стороны руководства страны. И как последствия – приход в страну сильной власти с очень жесткими условиями и требованиями. В таком случае давления будет еще больше».

Войны не будет! Но будут объединения. И те объединения, которые могут случиться к 2024 году – будут формальные, но не реально действующие. Как таковых изменений во власти не будет. Или «формальный» вариант.

Наблюдая за февральскими событиями, можно будет сделать выводы о направлении развития на весь год.

Финансы

Берегите себя от кредитов ближайшие 2 года! В следующем году многие придут к банкротству: как частные лица, так и банки. Актуальная тема года – отсутствие денег.

В 2022 Уран становится в оппозицию к Прозерпине, которая в свою очередь попадает в разрушительный градус.

«Во второй половине 2022 года (ближе к 23-му) такая история как коронавирус, «сходит на нет». Вирус становится обычным и начинает входить в обычный перечень ОРЗ и исчезает из лент новостей мира. Однако такое положение говорит о том, что или появится новая «неизвестная болезнь», или будут последствия того, что продолжается последние 2 года, то есть иммунный ответ».

Прозерпина имеет отношение к экологии, медицине, к иммунной системе. Уран буквально атакует эти области. То, что сейчас происходит в мире, повлияет на эндокринную систему людей, на психику и на зачатие. Последствия ударят по населению Земли. Это период подведения итогов.

Трансформация

Это пиковая точка судьбы. Сейчас – время насилия. Но тем не менее, это время скоро пройдет, и после затмений произойдут изменения, прогнозирует астролог. Беларусь в любом случае хорошо сохранится для мощнейшего рывка, который состоится в конце мирового экономического кризиса. Беларусь –духовно ближе и к земле и к небу. И очень скоро нас всех ждет процветание как нашей, так и мировой экономики.

«Идите своим путем! Думайте не о том, что другие делают для вас, а о том, что вы делаете для других! И тогда мы сможем преодолеть любые проблемы! Всем белорусам оптимизма, спокойствия и радости», – желает Елена Шиманович.

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