Андрей Пионтковский: Одним твитом Кулеба сорвал планы Кремля и его агентуры в Киеве и Вашингтоне 4 2.01.2022, 11:48

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Глава МИД Украины сделал это накануне запланированного звонка Байдена Зеленскому.

31 декабря 2022 года Дмитро Кулеба прибил свой твит к дверям Белого Дома в городе Вашингтоне, Округ Колумбия, пишет известный российский публицист Андрей Пионтковский.

Ukraine has been defending itself from the ongoing Russian aggression for almost 8 years now. Not being a NATO member. We are capable of defending ourselves. If the West falters and chooses appeasement, we will still defend ourselves, our right to exist and choose our own future.

Україна вже майже вісім років захищається від російської агресії, що триває. Попри те, що не є членом НАТО. Ми здатні захищатися. Якщо Захід похитнеться та обере умиротворення, ми все одно будемо захищати себе, своє право на існування і власне майбутнє.

Он сделал это накануне запланированного звонка Байдена Зеленскому. После утечек из разных источников о результатах беседы Байдена и Путина 30 декабря стал ясен характер намеченного американским президентом разговора с Зеленским:

"Я сделал для Вас большое дело, Владимир. Кажется, мне удалось предотвратить масштабное вторжение Путина в Украину. Но и Вы должны проделать часть своей работы. Поцелуйте злодею ручку и согласитесь на его интерпретацию минских соглашений. Да, да. И на особый статус ORDLO, и на "формулу Штайнмайера", и на выборы под контролем оккупантов. В конце концов, речь ведь идет всего лишь о degree of autonomy одной из украинских провинций. Мы с Вами не можем подвергать человечество риску мировой войны по столь незначительному поводу. Американский избиратель нас не поймет”.

Нет, это не сознательная зрада и appeasement. Прежде всего, это действительное почти поголовное непонимание американскими политиками причины маниакальной зацикленности Путина на минских соглашениях (МС). Еще в Женеве он принудил Байдена публично промямлить что-то позитивное о МС. С тех пор каждого американца, приезжавшего в Москву, заставляли кровью расписываться в верности МС. Наконец после лоботомии по видеосвязи Байден выучил и такие слова как особый статус и Штайнмайер. Для Путина легитимация в украинском правовом и политическом поле его военно-террористического плацдарма ОРДЛО – это вернейший и во всех смыслах наименее затратный способ уничтожения украинского государства.

Срабатывает и характерная для современной генерации "лидеров свободного мира" тенденция ухода от ответственности и от принятия сложных и непопулярных решений. Многие в Вашингтоне, даже симпатизирующие Украине, вздохнули бы с облегчением, если бы 2 января Зеленский внял увещеваниям Байдена. Вся ответственность за дальнейшее лежала бы уже исключительно на нем. Не могут же американцы быть более проукраинскими, чем сами украинцы.

Но этого уже не случится никогда. Предупредительный демарш Кулебы адресован не только Вашингтону, но и группе влияния Кремля в ближайшем окружении президента США. Эти люди провели почти весь 2021 год в тени, но их активизировали из Кремля в самое последние время. Состряпанный ими документ с лицемерным заголовком "10 шагов к миру" содержит те же самые тэги ("штайнмайер", особый статус, выборы), который Путин заставил выучить старика Байдена.

Вся классическая блатная истерика кремлевских (мы на краю, до нас 5 минут лёту, нам некуда отступать, мы всех порвем) была затеяна для того, чтобы присоединить Байдена к их давлению на Украину и заставить её капитулировать.

Одним твитом Кулеба сорвал планы Кремля и его агентуры в Киеве и Вашингтоне. В понедельник Конгресс США возвращается с рождественских каникул, и он воспримет ответы Кулебы 31 декабря и Зеленского 2 января не как отчаянную просьбу о помощи. А как напоминание уверенной в себе сражающейся Украины почти ушедшему на пенсию Западу, что нынче стоит на весах и что совершается ныне.

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