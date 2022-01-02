Израиль нанес удары по позициям ХАМАС в секторе Газа 2.01.2022, 11:58

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Удары наносились по ракетной площадке и военным постам, которые используются для террористической деятельности.

Боевики в секторе Газа выпустили две ракеты в направлении Средиземного моря. Они упали в море у берегов Тель-Авива. В ответ изральиские военные нанесли удары по объектам группировки ХАМАС. Об этом накануне сообщило агентство Reuters.

"Сегодня утром из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено две ракеты. Согласно протоколу, сирены не звучали и не было перехвата, поскольку ракеты приземлились в море у побережья центральной части Израиля", – говорится в сообщении.

Боевики из сектора Газа не сразу взяли на себя ответственность за ракетные обстрелы. В результате происшествия пострадавших нет.

В свою очередь израильские военные заявили, что нанесли удары по объектам ХАМАС в Газе, в частности по ракетной площадке и военным постам, которые используются для террористической деятельности.

Информации о пострадавших или разрушениях в результате этих обстрелов не поступало.

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