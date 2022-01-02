Экс-премьер Британии Тони Блэр получил высший рыцарский орден 1 2.01.2022, 12:14

Награда вызвала споры среди британских политиков.

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр попал в список людей, удостоенных рыцарских званий и особых наград Соединенного Королевства, став кавалером ордена Подвязки. Такое решение раскритиковали оппоненты политика, пишет The Guardian.

Экс-лидер лейбористов стал рыцарем-компаньоном Благороднейшего ордена Подвязки спустя 14 лет после того, как покинул Даунинг-стрит. Некоторые считают, что он не заслуживает звания, учитывая ввод британских войск в Ирак во времена его премьерства в 2003 году.

Во время выступления в субботу, 1 января, спикер Палаты общин Хойл Линдси стал на его защиту. Он считает предоставление ордена «соответствующей данью» Блэру и считает, что это не политическое решение.

«Что бы люди ни думали, это одна из самых трудных работ в мире. И я считаю, что уважительно и правильно делать это, будь то [экс-премьер Британии] сэр Дэвид Камерон. Всем им следует предложить это рыцарство, когда они уйдут с должности премьер-министра», — заявил Линдси.

Как пишет британская газета Daily Mail, петиция с требованием лишить бывшего премьера нового ордена уже собрала 100 тысяч подписей.

Кроме Блэра, высшего рыцарского ордена Англии были удостоены герцогиня Корнуолльская Камилла и бывшая член лейбористского кабинета, баронесса Валери Амос. Орден Подвязки был основан в 1348 году королем Англии Эдуардом III и является старейшим британским орденом рыцарства и признания значительного вклада в госслужбу. Предшественник Блэра в должности сэр Джон Мейджор был последним, кто удостоился награды.

Во время премьерства (1997 — 2007) Тони Блэр направил 45 тысяч британских военных в поддержку американской армии в Ираке. Решение воевать стало одним из самых спорных за 10 лет его пребывания в должности и привело к массовым протестам и обвинениям. В 2016-м официальное расследование по поводу участия Британии в иракской кампании 2003 года назвало факт вторжения в эту ближневосточную страну неоправданным. Тогда Блэр заявил, что готов нести полную ответственность за любые ошибки.

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