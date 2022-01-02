Названы четыре дешевых продукта, которые помогут справиться с похмельем 1 2.01.2022, 12:22

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Обезвоживание - одна из основных причин этого состояния.

Алкоголь-токсичное химическое вещество, которое является мочегонным средством, выводящим воду из организма и вызывающим обезвоживание.

Обезвоживание - одна из основных причин похмелья. Таким образом, большое количество воды между напитками может стать первым шагом к тому, чтобы избежать неприятностей на следующее утро, пишет zdorovia.com.ua.

Но если отменять это уже поздно, вам могут помочь четыре продукта для завтрака:

Яйца

Просыпаться после вечеринки с жаждой поесть яиц может быть научно обоснованным, поскольку яйца богаты на питательные вещества, которые могут стать лекарством. Яйца также содержат аминокислоту цистеин, которая используется вашим организмом для производства антиоксидантного глутатиона.

Авокадо

Когда вы обезвоживаетесь, ваше тело также теряет минералы, и один из них – калий. Авокадо - отличный источник этого минерала, его дневная норма составляет 33%.

Овсянка

Овсянка может быть привычным завтраком для многих. Он также хорош при похмелье, поскольку является источником энергии, богатой питательными веществами. Они содержат минералы, в том числе кальций и магний, а также витамины группы B.

Банани

Как и авокадо, бананы содержат повышенный уровень калия, который выводится из организма алкоголем. Они также являются источником сахара, который может обеспечить столь необходимую энергию после ночной прогулки.

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