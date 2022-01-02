Голубь подошел к кошке и поклонился ей, как королеве: видеохит 1 2.01.2022, 13:45

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Галантная птица стала звездой Сети.

В сети стало вирусным видео, на котором кошка с гордым видом лежит на диване, а голубь почтительно ей кланяется. Птица делает 6 поклонов, когда пушистая владыка наконец обращает внимание на своего верноподданного, пишет internetua.com.

Хозяйка животных рассказала, что голубя зовут Топи, а кошку - Хуба.

"Топи наверное думает, что он кот, или что Хуба - большая голубка. Топи моложе Хубы и родился в нашем доме, поэтому они выросли вместе", - рассказала она Viral Hog.

Пользователи сети остались в восторге от увиденного и засыпали смешное видео с животными шутливыми комментариями: "Голубь: "Спасибо, спасибо, что не съели меня!" Кошка: "Подожди-ка". "Этот голубь преклонил колено перед своей Королевой".

Некоторые отметили, самцы голубей в период размножения кланяются самкам, громко хлопают крыльями и всячески привлекают к себе внимание. "Он пытается ухаживать за кошкой", - пишут знатоки поведения животных. - "Они все делают это, это своего рода брачный ритуал".

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