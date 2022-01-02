С новым чеком! Алиса Землянская, The Insider

2.01.2022, 13:49

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Как и почему в России взлетели цены на продукты.

Официально инфляция в России в 2021 году должна была составить 3,5–4%, гласил январский прогноз Центробанка. В реальности она оказалась вдвое выше, а цены на продукты питания за год и вовсе выросли более чем на 10%, такого не было с 2015 года. Причем продуктовая корзина для наименее обеспеченных россиян подорожала особенно сильно — основные товары в ней выросли на десятки процентов.

Уловки Росстата

Официально показатель инфляции называется «индексом потребительских цен на товары и услуги», Росстат считает его по усредненной потребительской корзине, в которую входит более 500 показателей. Предполагается, что корзина среднестатистического россиянина должна совпадать с корзиной Росстата, но обычно повышение цен, которое люди ощущают на себе, выше официальных цифр. К примеру, если в 2020 году государственный показатель инфляции составлял в среднем 3,4%, то население, согласно исследованию «инФОМ», считало ее близкой к 10%. Почему так происходит?

Все дело в том, что более трети россиян тратят деньги только на еду (согласно декабрьскому опросу «инФОМ», у 27% россиян денег хватает только на еду, а еще 9% даже не могут позволить себе полноценное питание). Именно эти люди особенно внимательно следят за ценами и для них важна именно продуктовая инфляция, а цены на продукты питания обычно растут быстрее, чем средний тем инфляции. При этом Росстат считает, что продукты питания должны составлять примерно 36% от среднемесячных расходов россиянина (еще около 10% приходится на услуги ЖКХ и жилье, 4%. на лекарства). Отсюда и недовольство оценками Росстата среди беднейших россиян, которые, конечно, не могли не заметить, что продуктовая инфляция в этом году бьет рекорды и вышла на показатели 2014–2015 годов, когда из-за санкций продовольствие дорожало на 14–15% за год.

На сколько на самом деле подорожали продукты

В июне в ходе «прямой линии» Путина спросили, почему в российских магазинах бананы из Эквадора стоят дешевле, чем морковь и картофель. Тогда президент ответил, что подорожание продовольствия — это, мол, общемировая тенденция (так Путин обычно отвечает про все российские проблемы), и выразил надежду, что новый урожай приведет к снижению цен на овощи. Цены действительно снизились, однако суммарно среднегодовая инфляция овощной корзины среди самых высоких.

Попробуем оценить реальные масштабы подорожания. Чтобы избавиться от сезонных колебаний цены, The Insider взял среднюю цену на продукты питания в течение 2020 года и сравнил со средней ценой за 11 месяцев 2021 года. Оказалось, что в среднем продовольствие подорожало на 10,1% — это примерно совпало с оценкой Росстата (10,6%), однако внутри этой группы разброс показателя инфляции очень большой.

Среди продовольственных товаров сильнее всего подорожали белокочанная капуста (131%), картофель (56%) и морковь (31%). Также ощутимо подорожали гречка (26%), лук и яйца (15%). Мясо тоже дорожало быстрее остальных продуктов. Так, с начала года говядина и свинина выросли в цене на 15%, баранина — на 14%, а курица — на 27%.

Для той трети россиян, которая живет в бедности (то есть все свободные деньги тратят на еду), это плохие новости, так как овощи, гречка, курица относятся к категории самых дешевых товаров, поэтому для российского бедняка реальная инфляция не 10%, а где-то ближе к 30%.

Есть и непродовольственные товары которые растут в цене намного быстрее общей инфляции. Строительные материалы подорожали на 40–70%, сигареты — более чем на 18%, автомобили — на 20%.

В оправдании Путина есть доля правды — в этом году в мире действительно был всплеск роста цен, что внесло свою лепту и в российское подорожание товаров.

Почему во всем мире повышаются цены

Одна из причин роста цен — нарушение производственных цепочек на фоне пандемии, объяснил The Insider генеральный директор INFOline Иван Федяков: «Производители и поставщики испытывали большие проблемы с логистикой, и как следствие у многих производителей и переработчиков возникло желание создать более глубокие запасы сырья и продукции, что нарастило спрос, а это в свою очередь подняло цены». В итоге в США инфляция побила рекорд 39-летней давности и составила 6,8%, а в еврозоне обновила 13-летний максимум, достигнув в ноябре 4,9% в годовом выражении.

На продовольствие цены растут сильнее, так как добавленная стоимость на многие продукты минимальна, и розничная цена значительно зависит от стоимости логистики, поясняет Федяков: «Если мы возьмем какие-то высокотехнологичные смартфоны или ноутбуки, то они так динамично по цене не меняются, потому что многие проблемы производитель и поставщик готовы брать на себя, поскольку у таких товаров высокая маржинальность. У производителей сельскохозяйственной продукции на это ресурсов нет, и все изменения они напрямую отражают на своих ценах реализации, и получается высокий рост».

Логистика в России действительно выросла в цене, в том числе из-за роста цен на топливо. Сильнее всего подорожал автомобильный газ — более чем на четверть в среднем за год. Пик цен пришелся на август-сентябрь, когда цена выросла в полтора раза, однако даже в ноябре цена остается на 25% выше прошлогодней.

Удар по уровню жизни

До 2021 года в России «черта бедности» определялась стоимостью минимальной продуктовой корзины, по своему содержанию довольно скромной. Она предполагает, что для базового существования человеку достаточно съедать в месяц 8 кг картошки, 9,5 кг других овощей, 1,5 кг рыбы, 5 кг мяса или птицы, 17 яиц, около двух кг сахара или сладостей, а также в некотором количестве фрукты, хлеб, молоко, каши и масла. В пересчете на день это значит одну порцию рыбы, мяса или птицы в день, по одному яйцу каждые два дня, выпивать шесть стаканов чая в день и несколько стаканов молока в неделю. На деле же для нормального здорового питания этого недостаточно, и люди с низким достатком, чтобы наестся досыта, покупают продукты с высоким содержанием быстрых углеводов, что приводит в итоге к заболеваниям сердечно сосудистой системы, диабету, нарушению обмена веществ и другим проблемам.

Пересмотреть состав потребительской корзины и сделать ее более соответствующей современным представлениям о здоровом питании неоднократно предлагали парламентарии и чиновники. «В 1992 году это была некая помощь государства человеку, чтобы он не умер с голода. Когда он не мог ни продовольствия купить, ни позволить себе, извините, стрижку за 100 рублей», — заявляла в 2018 году сенатор Елена Афанасьева. Новую методику расчета потребительской корзины в 2019 году предлагал Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН. Однако в итоге правительство «отвязало» уровень бедности от цен на базовые продукты: с этого года прожиточный минимум рассчитывается, как 44,2 % от медианного дохода граждан РФ за прошлый год.

Так как сильнее всего в 2021 году подорожали самые обыкновенные продукты питания, значительно вырос в цене и минимальный набор продовольствия. Росстат продолжает помесячно его вычислять, чтобы сравнивать индексы роста цен в разных регионах. Однако в итоге прожиточный минимум вырастет только на 9,3%, что существенно меньше роста цен на основные продукты в корзине беднейших россиян (хотя и выше изначально заложенного правительством роста в 2,5%).

По старой формуле прожиточный минимум в 2022 году составил бы 14,6 тысячи рублей в целом по России — почти на 2 тысячи больше предложения Владимира Путина. Однако при таком пересчете стало бы видно, что бедных стало больше, судя по всему именно для того, чтобы скрыть этот факт, правительство стало использовать новую форму подсчета.

«Индекс оливье» бьет рекорды

Так называемый «индекс оливье» был впервые использован в 2009 году газетой «Труд» по аналогии с «индексом Биг-Мака». Стоимость традиционного новогоднего салата позволяет оценить покупательную способность рубля. В 2021 году «индекс оливье» бьет рекорды: он оказался самым высоким со времен начала импортозамещения и достиг 16% по сравнению с прошлым годом. В 2015 году, после начала импортозамещения, продукты для салата подорожали почти на 20%.

Так, если в 2020 году два килограмма салата обошлись бы в 346 рублей, то в 2021-м — уже в 400, а еще пять лет назад миска салата стоила меньше 300 рублей. При этом официальная товарная инфляция в ноябре составляла 7,6%, однако глава Центробанка Эльвира Набиуллина в конце года признавала, что показатель продовольственной инфляции будет двузначным.

Сильнее всего за год подорожали самые обычные продукты: морковь и картофель (на 56% и 31% соответственно). Следом идут яйца и майонез — их цена выросла более чем на 15% в среднем по России. Почти на 10% подорожали маринованные огурцы, горошек и вареная колбаса.

Центробанк предполагает, что в наступающем году продовольственная инфляция будет еще выше.

Алиса Землянская, `The Insider

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