«Замучили сына как Иисуса Христа — майка на куски разорвана, как уголь его тело» 6 2.01.2022, 13:55

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Что рассказал мать белоруса, избитого до смерти милицией в новогоднюю ночь.

28-летний житель Речицы Дмитрий Усхопов скончался в приемном покое районной больницы.

Родственники умершего рассказывают, что в ночь с 31 декабря на 1 января его задержал милицейский патруль. При задержании мужчина якобы «сопротивлялся».

Как сообщают правозащитники-весновцы, через какое-то время милиционеры привезли его в приемный покой больницы в состоянии клинической смерти. Когда его увидели родственники, одежда на нем была разорвана, он был весь вплоть до нижнего белья облит водой. На левом виске круглая рана. Запястья на руках, где надевают наручники, были синие.

Родственники Дмитрия считают, что парня избивали в милиции и обливали водой.

«Наша Нива» поговорила с матерью Усхопова, Еленой Михайловной. Вот что она рассказала.

— Это правда о вашем сыне, что его не стало?

— Это можно писать. Они его убили — милиция убила. Я вдова афганца, все пишите!.. А сына я от милиционера родила… Замучили сына как Иисуса Христа, только ему 28 лет… Пусть несут меня вместе с сыном и кладут в землю рядом.

— Как он попал в милицию? Почему он там был?

— Он ехал ко мне Новый Год отмечать, стоял на остановке с другом: «Я сейчас подъеду», — звонит. Они там пили шампанское и закусывали мандарином. А тут все, ехали: распитие. Руки заломили. А он говорит — я к маме еду, выпустите, не задерживайте… А потом они там его его… На виске рана, спина синяя, руки синие. Майка на куски разорвана, как уголь его тело. Я больше не могу говорить…

Отец, Александр Леонидович, сказал «Нашей Ниве»:

— В милиции нам сказали «умер», а когда пришли забирать в морг, сказали «а, это тот, которого убили?».

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