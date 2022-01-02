«Начнется настоящий прорыв»: чего ждут аналитики от биткоина в 2022 году 2.01.2022, 14:18

Самые популярные прогнозы для криптовалют.

За последний год биткоин вырос в цене более чем на $20 тыс. Не считая пиковых скачков курса монеты до $69 тыс. Но что ожидают эксперты от криптовалюты в следующем году?

Несмотря на то, что к концу года стоимость биткоина просела, 2021-й оказался как никогда удачным для этой криптовалюты. За последние 12 месяцев BTC признали еще больше международных компаний, а криптосообщество добилось полной легализации в Сальвадоре.

Популярный в Twitter криптоэксперт Kaleo заявил, что после повторного преодоления отметки в $50 тыс. в конце декабря стоимость биткоина может сделать настоящий прорыв.

«Первый прорыв завершен. Теперь ожидается быстрый рост до $57 тыс. с последующим чуть более медленным ростом до $70 тыс.», — написал Kaleo.

По его словам, в следующем бычьем цикле курс BTC может достичь $100 тыс. и начать масштабирование до $150 тыс. Учитывая, что многие эксперты уже прогнозировали достижение биткоином отметки в $100 тыс. в 2021-м, НВ Азарт собрал самые популярные прогнозы для этой криптовалюты на 2022 год.

Создание системы регулирования

Государственное регулирование биткоина — одна из главных проблем на пути масштабирования криптовалют. Некоторые страны делают первые шаги для создания системы оборота криптовалют, но в целом пока никто не знает, как сделать это правильно.

Например, в апреле 2021-го Европейский инвестиционный банк выпустил цифровую облигацию на 100 млн евро на блокчейне Ethereum, а уже осенью Верховная Рада Украины приняла закон о криптоактивах.

Учытвая новые китайские ограничения в отношении криптовалют, а также заявления американских политиков об ужесточении правил оборота цифровых активов, легальное будущее биткоина по-прежнему находится под вопросом.

Тем не менее, CEO криптовалютной биржи Bitmex Алекс Хептнер заявлял, что в 2022-м как минимум пять стран должны легализовать биткоин.

«По моему прогнозу, к концу следующего года у нас будет как минимум пять стран, которые примут биткоин в качестве законного платежного средства… Нынешняя система денежных переводов, возглавляемая поставщиками денежных услуг, такими как Western Union, обдирает людей, взимая с них в среднем 10% только за то, чтобы отправить деньги домой», — говорил Хептнер.

Крипто-коллапс

Некоторые эксперты также уверены, что после достижения исторического максимума в $69 тыс. в ноябре 2021-го, биткоин и весь крипторынок резко пойдут вниз.

В частности, профессор финансов в Университете Сассекса Кэрол Александер заявила, что курс биткоина в 2022 году может упасть до $10 тыс., что «сведет на нет все его достижения».

«Если бы я была инвестором сейчас, я бы подумала о том, чтобы в ближайшее время отказаться от биткоина, потому что его цена, вероятно, упадет в следующем году», — заявила Александер. Профессор финансов говорит, что у биткоина «нет фундаментальной ценности», и он служит, скорее, игрушкой, чем инвестицией.

Другие эксперты заявляли, что биткоин — это страховка от роста инфляции. В частности, об этом говорил миллиардер и криптоадепт Рэй Далио, который также предупреждал об экономических последствиях избытка денежной массы в государстве.

Бум NFT и DeFi

Параллельно с развитием ситуации вокруг непосредственно криптовалют, эксперты также ждут масштабирования децентрализованных финансовых сервисов (DeFi) и технологий невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Как уже писал НВ Азарт, NFT или невзаимозаменяемые токены — это коллекционный цифровой актив, который был разработан на основе блокчейн-технологии Ethereum в 2017 году.

Суть NFT заключается в том, что вместе с каким-либо товаром покупатель получает уникальный набор символов, который гарантирует его ценность. Каждая NFT-сделка попадает в специальный реестр, поэтому у пользователей есть гарантия того, что они обладают оригиналом виртуального объекта. Технология NFT якобы должна сделать цифровое искусство более демократичным посредством децентрализации прав интеллектуальной собственности.

DeFi, в свою очередь, является частью концепции «интернета нового поколения» Web 3.0, в основе которой лежит полная децентрализация. В связи с этим аналитики советуют следить за такими проектами, как Ethereum, Solana, Polkadot и Сardano.

«Продажи NFT устанавливают новые рекорды — недавно на аукционе Sotheby’s было собрано $17,1 млн. В результате аукционный дом запустил Metaverse — торговую площадку только для NFT, чтобы облегчить продажу цифровых произведений», — пишут ученые из Королевского университета Онтарио.

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