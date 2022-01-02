Новогодние приключения обрусевшей вдовушки Клико 4 Телеграм-канал «Серпом По»

2.01.2022, 14:32

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Российское игристое будет называться «гоп-стоп шампанское».

Пример тупого, т.е. безрезультатного, лоббизма российских виноделов.

Французским производителям шампанского с этого года придется называть в России свою продукцию «игристым вином». Мы уже писали об этом. И к чему, в итоге, все пришло?

Официальный представитель производителя Moët & Chandon в России Ирина Корбит-Дауден говорит: «Для нас все не сильно изменится. Мы все равно будет приклеивать оригинальную этикетку. А этикетка на русском языке с надписью «игристое вино» будет наклеена сверху».

И что выиграли, лоббисты? Стоило пыжиться? Выставлять себя чудаками?

Отдыхающий на праздниках народ пишет весёлые комментарии:

Мадам Клико жила в России.

Шампань – деревня под Москвой.

Потом французы отступили,

И увезли мадам с собой.

И как быть с легендарной фразой «По утрам … шампанское…» Типа будет: «По утрам игристое вино пьют либо аристократы либо дегенераты?» - «По утрам champagne пьют аристократы, а шампанское ...»

Российское игристое будет называться «гоп-стоп шампанское».

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