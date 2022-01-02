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Непобежденный украинский боксер нокаутировал соперника, дважды побывав в нокдауне

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  • 2.01.2022, 14:52
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Непобежденный украинский боксер нокаутировал соперника, дважды побывав в нокдауне

Видеофакт.

Украинский супертяжеловес Виктор Выхрист победил грузина Яго Киладзе техническим нокаутом во втором раунде, одержав девятую победу в карьере, сообщает nv.ua.

В первом раунде Выхрист отправил Киладзе в нокдаун, но затем тот ответил мощным прямым ударом в подбородок, в результате чего уже украинец оказался на помосте ринга.

К концу первой трехминутки Выхрист сумел еще раз отправить Киладзе в нокдаун.

Во втором раунде уже Киладзе отправил Выхриста во второй нокдаун, однако украинец поднялся и завершил бой досрочно.

После третьего для Киладзе нокдауна рефери остановил бой, с чем грузинский боксер не соглашался и хотел продолжить поединок.

Выхрист одержал девятую победу в девяти поединках на профессиональном ринге.

В своем предыдущем поединке Виктор Выхрист досрочно победил американца Майка Маршалла.

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