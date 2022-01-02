Названы пять простых продуктов, помогающих от головной боли после застолья 2.01.2022, 14:58

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Они эффективно справляются с симптомами похмелья.

Людям, страдающим от систематических головных болей, конечно, в первую очередь следует обратиться к врачу. Однако есть продукты, которые могут помочь в этой беде. Об этом заявила врач-диетолог Людмила Денисенко, сообщает lenta.ua.

Одним из них, причем самым простым, является чистая негазированная вода.

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«Во-первых, это первейшее средство от похмелья, а во-вторых, хроническое обезвоживание способно спровоцировать различные боли, в том числе головные, – предупредила врач. – Поэтому, если вы еще не начали пить по полтора-два литра воды каждый день, то новый год – отличное время для того, чтобы завести эту полезную привычку».

Диетолог также отметила, что хроническое обезвоживание в том числе приводит к колиту, а также сопутствующим ему запору, мигрени и боли в нижней части спины.

Также специалист советует справляться с головными болями с помощью запеченного с кожурой картофеля, миндаля и тыквенных семечек. А еще можно есть жирную рыбу: скумбрию, сельдь и сардины:

«Омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в жирной рыбе, обладают противовоспалительными свойствами, а значит помогают сократить частоту и силу приступов хронических головных болей», – объяснила врач.

Еще она призвала страдающих от головной боли пить имбирный чай, обладающий противовоспалительными и антигистаминными свойствами, и употреблять в блюдах кайенский перец.

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