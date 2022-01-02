«Августовские события 2020 года полностью изменили мое сознание» 1 2.01.2022, 15:13

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Преподавательница из Гродно рассказала, как режим ставит себе подножку.

В Беларуси продолжается волна политических увольнений: работы массово лишают нежелательных власти работников заводов, больниц, музеев, театров, школ и университетов. Не обошло это и Гродненский государственный университет имени Янки Купалы.

Кандидат педагогических наук, доцент Марина Салтыкова-Волкович более 20 лет работала в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы на кафедре педагогики и психологии детства. Родом из Украины, она переехала с родителями в школьном возрасте в Гродно. Училась в ГрГУ, сначала работала социальным педагогом в школе. Окончила аспирантуру и осталась в университете. Любила заниматься тяжелыми подростками, их социализацией, сообщает «Белсат».

«Августовские события 2020 года полностью изменили мое сознание. Раньше я была далека от политики. Но после задержания Сергея Тихановского и всех событий, которые произошли, полагаю, сотни тысяч людей изменили свои взгляды так же, как и я. вечером 9 августа, после выборов, я пошла гулять, и видела, как в парке недалеко от моего дома хватали мирных людей, как каких-то страшных преступников. Это был ужас, который не мог оставить равнодушным», – рассказывает в беседе с «Белсатом» женщина.

После этого она вступила в телеграм-чат «ГрГУ перемен». Не скрывала своего лица, потому что хотела поддержать студентов: чтобы они видели, что преподаватели, кандидаты наук тоже с ними в этом чате.

После выборов произошли волнения и выступления студентов ГрГУ. На один из мирных пикетов, которые устроили студенты возле университета, вызвал милицию проректор по воспитательной и идеологической работе Василий Сенько.

«Я прокомментировала это в чате – Сенько, вызвав на детей милицию, просто опозорил себя», – вспоминает Марина.

В те протестные дни в университет пришла ректор Ирина Китурко. На собрании преподавателей она говорила о том, что не нужно читать различные телеграм-каналы, задавалась вопросом, почему преподаватели не хотят видеть хорошее, а видят только плохое. Вместе с этим пообещала никого не увольнять за позицию. Правда, предупредила, чтобы ничего не обсуждалось в аудиториях, только – на своих кухнях.

«Но позиция ректора стала четко понятной хотя бы по тому факту, что в жюри университетского конкурса красоты она пригласила Юрия Караева (помощник Лукашенко по Гродненской области – авт.), и повсюду рядом с ним на фотографиях с различных мероприятий», – отметила Марина.

Потом она начала ходить на суды по политическим делам. К соратникам Сергея Тихановского, блогеру Вадимати и другим.

«Даже простое присутствие в судебном зале – уже большая поддержка для узников, их родных. Старалась также писать письма политзаключенным, чтобы они знали, что о них не забывают, хотя власти делали все, чтобы об этих людях забыли, чтобы их не поддерживали», – говорит Марина.

Осенью 2021 началась новая волна политических увольнений за инакомыслие. Массовая чистка прошла в ГрГУ. Под нее попала и наша собеседница. Всем, кого увольняют из университета, дают так называемые характеристики – «волчий билет», и с ними нельзя устроиться не то что в другой университет, но ни в школу, ни в магазин.

«Меня уволили по согласию сторон. Сначала декан провел со мной профилактическую беседу. Насколько я знаю, такие беседы проводились со многими преподавателями университета, которые высказывали свою позицию. Через неделю после этого чат «ГрГУ перемен» признали экстремистским. Через некоторое время меня заново вызвал к себе декан, сказал, что на меня собраны определенные материалы, он не может меня защитить, и руководство университета передает, что оно больше не нуждается в моих услугах. Мол, вы же понимаете, не обижайтесь на меня, я ничего не смог сделать, хотя и пытался вас защитить», – рассказывает Марина.

Она отмечает, что это стало настоящим ударом для нее. Дорабатывать последние дни в университете было даже физически тяжело.

«Сказать, что это поломанная судьба – это ничего не сказать. На людях я держалась, но приходила домой и просто кричала от боли. Дней 10 не могла есть, спать. Я всегда очень держалась за свою работу, я ее очень любила. Любила и уважала всех своих коллег. Там работают великолепные, творческие люди, и кафедра у нас – прекрасная. Мне очень жаль, что я с ними попрощалась. Любила студентов, и они меня тоже. Когда я в Инстаграме написала, что меня уволили, он просто взорвался от сообщений поддержки. Несколько дней мне писали студенты, заочники, мои магистранты, выпускники –»Мария Владимировна, как же так, мы вас так любим». Это был настоящий глоток воздуха для меня», – вспоминает Марина.

По ее словам, к некоторым преподавателям после увольнения приходили с обыском, кого-то задерживали. Она не стала ждать, когда к ней постучат, и уехала в Польшу.

«Это невыносимо – ждать, что за тобой придут. Сейчас дергают людей, которые вообще практически ничего не делали, никак себя не проявляли. Так в 50 лет я вынуждена начинать жизнь с нуля. Решение переехать далось мне очень трудно. Я очень хочу вернуться», – отмечает Марина.

Вместе с тем она убеждена, что массовые увольнения – это подножка для самого режима.

«Это катастрофа сначала для нас, но скоро станет катастрофой и для них. Люди, которые были далеки от политики, видят, что это совсем близко, и если не тебя уволили, то кого-то из твоих знакомых, друзей или родственников. Если сильно пережать, все взорвется, это закон физики. Это как коронавирус. Сначала он был где-то далеко, в Китае. Мы посочувствовали китайцам, но это же далеко. А после первый больной человек появился в Гродно. И через несколько месяцев во что превратил вирус нашу страну и весь мир? Тут тоже самое. Если кажется, что тебя это не касается, ты далек от политики, она все равно ворвется в твою жизнь и коснется каждого, тем или иным образом», – говорит Марина.

Почему власти пошли на массовые увольнения? Наша собеседница считает, что ими управляет страх.

«От страха они стали как распоясанные бандиты, которых никто не останавливает. От этого страха и безнаказанности они все дальше продолжают ломать судьбы и жизни. Сначала самых активных, после таких как я – кто проявлял солидарность, ходил на суды и писал письма политзаключенным. Теперь они взялись за тех, кто особо никак себя не проявлял, дальше придут за теми, кто считает, что «его хата с краю». Это коснется каждого. А потом они станут поедать сами себя. Ведь остановиться самостоятельно этот маховик не может», – отмечает Марина.

Ранее работу в Гродненском университете потеряли профессор, доктор педагогических наук Александр Мурашов, который в августе 2020 написал открытое письмо Лукашенко, а также старший преподаватель кафедры общей физики Валентин Оскирко.

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