Что у Путина под пальто?15
- 2.01.2022, 15:19
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Новогоднее обращение главы Кремля стало источником мемов и фотожаб.
Пользователи соцсетей с иронией отреагировали на новогоднее обращение президента России Владимира Путина к своему народу - в Сети начали появляться яркие фотожабы и мемы.
Об этом сообщает "Апостроф".
В Интернете Путина изобразили в виде мутанта, а также в виде "братка из 90-х" с монтировкой в руках, в шлеме на фоне мешков с песком и Красной площади с Кремлем.
Кроме того, президента РФ изобразили сидящим в комнате с его же портретом на стене перед телевизором, где можно увидеть его же изображение.
Полный текст новогоднего обращения Путина опубликован на сайте Кремля.