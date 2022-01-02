Что у Путина под пальто? 15 2.01.2022, 15:19

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Новогоднее обращение главы Кремля стало источником мемов и фотожаб.

Пользователи соцсетей с иронией отреагировали на новогоднее обращение президента России Владимира Путина к своему народу - в Сети начали появляться яркие фотожабы и мемы.

Об этом сообщает "Апостроф".

В Интернете Путина изобразили в виде мутанта, а также в виде "братка из 90-х" с монтировкой в руках, в шлеме на фоне мешков с песком и Красной площади с Кремлем.

Кроме того, президента РФ изобразили сидящим в комнате с его же портретом на стене перед телевизором, где можно увидеть его же изображение.

Полный текст новогоднего обращения Путина опубликован на сайте Кремля.

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