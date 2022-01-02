Активистка партии Николая Статкевича: Мое новогоднее желание было — Победа
- 2.01.2022, 15:30
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Как белорусы становятся героями для своих детей и внуков.
Анжелика Железнякова, активистка партии Николая Статкевича «Народная Грамада» рассказала о загаданном на Новый год желании:
— В 2020 и в 2021 мое новогоднее желание было Победа.
Я обвиняла маму в том, что они молчали. Сын обвинял меня за то, что мы его выбрали.
Для внуков сегодня я герой. Они мной гордятся и хвастаются перед друзьями, что их бабушка сказала «нет».
В этом 2022 году у меня было другое желание.
Я просила у Деда Мороза и у Бога чтобы моим внукам не пришлось меня обвинять и не в коем случае доделывать то, что мы не смогли.