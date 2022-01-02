ПВО Саудовской Аравии отбили атаку беспилотников йеменских хуситов 2.01.2022, 17:11

БПЛА с взрывчаткой были направлены на гражданские объекты.

В субботу, 1 января, три беспилотника, запущенных йеменскими мятежниками-хуситами из движения «Ансар Аллах», были перехвачены и уничтожены в небе над южными районами Саудовской Аравии. БПЛА с взрывчаткой были направлены на гражданские объекты, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на заявление Командования арабской коалиции.

Ранее, 20 и 21 декабря, саудовские ВВС нанесли массированные удары по району международного аэропорта йеменской столицы Сана. Как отметил официальный представитель командования аравийской коалиции полковник Турки аль-Малики, эти атаки были предприняты с целью ликвидации складов БПЛА и баллистических ракет, которые используются формированиями «Ансар Аллах» для нападений на территорию Королевства.

Интенсивные воздушные атаки на контролируемые хуситами провинции Йемена последовали за обстрелом 16 декабря пятью баллистическими ракетами базы ВВС имени саудовского короля Халеда в районе Хамис Мушит. Основные военные действия идут сейчас в Марибе, мятежники наступают на эту богатую нефтью провинцию и пытаются ее захватить.

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