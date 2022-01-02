Верующие снова могут прийти на Святую Мессу в Будслав 2.01.2022, 17:22

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Здание костела пострадало от пожара в мае.

Верующие опять могут прийти на службу в Национальный санктуарий Матери Божьей Будславской. В конце 2021 года, 31 декабря внутри Будславского костела прошла Святая Месса — она не проводилась здесь с того времени, как здание костела пострадало от пожара, сообщает «Еврорадио».

Костел теперь можно посетить во все дни, кроме понедельника, с 10.00 до 17.00 часов. Святая месса по будням будет проходить в 18 часов, по субботам и воскресеньям — в 12 часов.

Будславский костел — важный католический храм Беларуси. Здание костела пострадало от пожара в мае. Огонь охватил и обрушил крышу костела. Белорусы собрали на его восстановление более миллиона рублей.

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